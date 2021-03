L’intervista bomba di Harry e Meghan è stata un concentrato di dichiarazioni nette e messaggi nascosti: dal trucco ai gioielli, l’omaggio segreto a Diana non è passato inosservato

Mentre a Buckingham Palace i membri della Royal Family si stanno ancora leccando le ferite dopo quanto confessato da Harry e Meghan nell’intervista verità di Oprah, i duchi si godono la seconda gravidanza nella loro villa di Montecito supportati dalla solidarietà di quanti hanno appoggiato la loro decisione dopo tutte le angherie subite.

L’intervista verrà trasmessa in esclusiva in Italia su TV8 stasera, 9 marzo, a partire dalle 21.30 e sarà la giusta occasione per rintracciare tutti i messaggi nascosti che i duchi di Sussex hanno lanciato tra le righe.

Leggi anche: >> MEGHAN E L’ANNUNCIO DELLA SECONDA GRAVIDANZA: IN POCHI NOTANO QUEL DETTAGLIO NELLO SCATTO

Harry e Meghan, l’omaggio a Diana che rende speciale l’intervista

Tanti infatti i retroscena da decifrare legati alla location, gli outfit, i gioielli mostrati o il trucco di Meghan, tutti con una precisa intenzione.

1. La location non è la loro villa californiana ma quella di un amico: hanno scelto un’altra ville per motivi di privacy e sicurezza e il fatto di ambientare l’intervista all’aperto può significare la necessità di Harry e Meghan di sentirsi liberi, piuttosto che costretti in uno studio televisivo.

2. L’abito Armani della Markle, che tanto ha fatto discutere per il costo (circa 4000 euro), è nero: questo colore viene sfoggiato dalla Royal Family soltanto in caso di lutto, ma Meghan anche prima della Megxit, lo ha indossato per eventi pubblici e manifestazioni considerandolo estremamente eleganza.

Leggi anche: >> MEGHAN E L’ABITO DA 30 EURO SOLD OUT: ELEGANZA LOW COST

Eleganza sottolineata anche dal motivo floreale sulla spalla: i grandi fiori di loto bianchi che contrastano l’abito scuro, simboleggiano la voglia di rinascita e non poteva che essere il messaggio più azzeccato da diffondere.

3. La presenza di Diana, poi, è tangibile sia in Harry che in Meghan: il figlio della compianta principessa Spencer ha rivelato di non poter immaginare come abbia fatto la moglie di Carlo ad affrontare il processo di separazione dalla Famiglia tutto da sola. La Markle le ha invece reso omaggio indossando un braccialetto tennis Cartier appartenuto a Lady Diana, del valore di 17mila sterline. Da quel bracciale, Harry fece smontare due pietre da inserire nell’anello di fidanzamento.

Leggi anche: >> WILLIAM E HARRY PASSANO ALLE VIE LEGALI: IL BRUTTO GESTO SULL’EREDITÀ DI DIANA

Meghan ha sfoggiato anche un altro bracciale, il Love Bracelet di 5mila sterline, che le ha regalato Harry, inoltre la collana che al collo, composta di due gioielli grandi, uno medio e uno più piccolo può simboleggiare la famiglia che presto si allargherà con l’arrivo di una bimba.

Meghan come Diana: l’eyeliner nero per sottolineare la drammaticità della situazione

4. Tornando a Diana, Meghan Markle ha dato prova di avere il suo stesso coraggio nel raccontare il profondo malessere che l’ha portata a pensare di non voler più vivere e per farlo ha optato per un trucco deciso: l’eyeliner nero ha ricordato senza dubbi lo stesso make up di Diana durante la celeberrima intervista del 1995. Questo tipo di trucco, infatti, esalta la drammaticità delle rivelazioni della Markle e come Diana lo utilizzò per rivelare il fallimento del proprio matrimonio all’interno dell “Istituzione”, così Meghan lo ha sfruttato per puntare il dito contro Kate Middleton e altri membri ostili.

Leggi anche: >> IN QUESTA FOTO MEGHAN AVEVA APPENA CONFESSATO A HARRY: “NON VOGLIO PIÙ VIVERE”. COSÌ IL PRINCIPE HA SALVATO LA MOGLIE, IL DETTAGLIO

Una delle coppie più chiacchierate si racconta senza filtri a Oprah Winfrey.



Questa sera alle 21:30 in prima visione, in esclusiva per l’Italia su TV8, c’è “Harry & Meghan – L’esclusiva intervista di Oprah Winfrey”. pic.twitter.com/ctiy4eTuA0 — TV8 (@TV8it) March 9, 2021

Per notare al meglio tutti questi dettagli, vi ricordiamo l’appuntamento per stasera su TV8 con l’intervista in esclusiva di Harry e Meghan.

Foto: Kikapress/Video: MNComm