La prima apparizione pubblica di Kate Middleton dopo l’intervista di Meghan e Harry è stata scandagliata in tutti i suoi particolari: il messaggio nascosto lanciato alla cognata

L’intervista di Harry e Meghan è stata oramai trasmessa in tutto il mondo e la Royal Family si è vista costretta a diffondere una nota ufficiale in cui si legge quanto la Regina sia rattristata dal dolore che i duchi hanno subito per via delle accuse di razzismo.

Kate, la reazione dopo l’intervista di Meghan

Kate Middleton, invece, non ha commentato affatto le dichiarazioni potentissime rilasciate dalla cognata acquisita e ha preferito concentrarsi sul lavoro: la prima apparizione in video è stata per congratularsi con Jasmine Harrison, la più giovane donna che abbia mai attraversato in solitaria su una canoa l’Oceano Atlantico.

La ragazza ha solo 21 anni e già è una fonte di grande ispirazione:

“Penso che tu sia una vera fonte di ispirazione per le giovani donne – le ha detto Kate – Hai davvero ragione. Se non parliamo di certe cose, se non le mettiamo in mostra, tante donne potrebbero non rendersi mai conto delle opportunità che si nascondono dietro l’angolo”.

La Middleton è apparsa tesa e cupa in volto, ma il look – secondo gli esperti – voleva essere un chiaro messaggio nei confronti della Markle.

Kate Middleton dopo l’intervista: nel look il messaggio nascosto verso Meghan

La blusa rosa di Boden (del valore di 80€) e soprattutto gli orecchini dorati e rosa di Missoma – brand che Meghan adora – ispirano infatti pace e quiete. Che Kate Middleton sia pronta a sotterrare l’ascia di guerra favorendo anche il riavvicinamento tra i due fratelli?

A ben guardare, le pietre incastonate nei pendenti sono di rodocrosite, un cristallo che ha proprietà curative ed è in grado di trasmettere compassione, promuove l’amore incondizionato e libera dai condizionamenti psicologici.

Insomma, il bel gesto di Kate Middleton porterà ad una nuova fase nel rapporto dei Sussex con i Kensington?