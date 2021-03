Il piano segreto della Regina per riportare Harry e Meghan a corte

L’intervista di Harry e Meghan e le accuse lanciate alla Royal Family hanno distrutto la Regina: pronto il piano segreto per sistemare tutto, Elisabetta se ne occuperà personalmente

Dopo aver visto l’intervista di Harry e Meghan, la Regina ha deciso di diffondere un comunicato nel quale si è detta rattristata per le dolorose accuse mosse nei loro confronti, sottolineando che i duchi, con Archie, saranno sempre membri amati della Famiglia.

Ma Elisabetta II starebbe lavorando nell’ombra per architettare un piano segreto di rientro dall’America. Sua Maestà vuole a tutti i costi far dimenticare quanto accaduto e quanto detto durante la chiacchierata con Oprah e donare nuovamente stabilità alla monarchia, all’istituzione tutta e alla sua famiglia.

Leggi anche: >> HARRY E MEGHAN OSCURANO IL PRINCIPE FILIPPO: LE ULTIME NOVITÀ PREOCCUPANO LA FAMIGLIA, DI NUOVO TRASFERITO

Al momento, dimostrando ancora una volta la sua superiorità e lungimiranza, ha preso le redini della delicata situazione mostrata da Harry e Meghan. Mentre Carlo è rimasto in silenzio e William ha ribadito che il razzismo non appartiene a loro, la Regina è l’unica che sta tentando un riavvicinamento sincero con il nipote e la moglie.

Leggi anche: >> KATE MIDDLETON, IL BEL GESTO INASPETTATO PER LA COGNATA DOPO L’INTERVISTA BOMBA

Prevista infatti una telefonata del tutto privata tra i due per chiarire definitivamente i punti oscuri accennati dai duchi del Sussex: la Regina vuole dare a Harry una seconda chance per riconciliarsi con tutti i suoi cari e avrebbe imposto al personale che gestisce la comunicazione di Buckingham di non affrontare pubblicamente l’argomento.

Leggi anche: >> MEGHAN SOTTOMESSA A HARRY, IL LINGUAGGIO DEL CORPO PARLA CHIARO, GUARDATE QUESTA FOTO

Infine, il piano della Regina per riportare Harry, Meghan e Archie a corte prevede la totale esclusione di qualsiasi intermediario nella faccenda. A ben guardare, gran parte del malessere palesato dalla coppia è legato a dinamiche interne al palazzo con cui la Regina non ha a che fare e di cui probabilmente era all’oscuro.

Foto: Kikapress