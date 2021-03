Meghan e Kate sono state da sempre confrontate, analizzate, giudicate e supportate dai rispettivi fan come se una possibile amicizia tra di loro fosse impensabile: e in effetti dopo quanto raccontato dalla Markle nell’intervista, i rapporti devono essere diventati ancora più glaciali.

Leggi anche: >> IL PIANO SEGRETO DELLA REGINA PER RIPORTARE HARRY E MEGHAN A CORTE: ELISABETTA VA CONTRO TUTTI

L’episodio che ha portato alla rottura tra le due cognate continua a tenere banco tra l’opinione pubblica e il popolo del web: le persone sono divise tra il team Meghan e il team Kate a seconda se siano convinti che sia stata la duchessa di Cambridge a ridurre in lacrime la moglie di Harry o l’esatto contrario.

Leggi anche: >> MEGHAN, L’OMAGGIO A DIANA DURANTE L’INTERVISTA: IL DETTAGLIO NON PASSA INOSSERVATO, GUARDATELE GLI OCCHI

Per mesi si è creduto nella perfidia della Markle nei confronti della Middleton – avallata anche dal silenzio di Buckingham – tuttavia ora spunta una prova schiacciante, che svela senza dubbi come sono andate davvero le cose a pochi giorni dal matrimonio di Harry… Insomma, chi ha fatto piangere chi?

Adesso che parte della stampa britannica sta smontando punto per punto le rivelazioni di Meghan, arriva la verità, almeno secondo il biografo reale (nonché amico dei Sussex) Omid Scobie.

Leggi anche: >> COME STA IL PRINCIPE FILIPPO? IL TRASFERIMENTO OSCURATO DA HARRY E MEGHAN

Scobie, che ha aiutato i duchi nella stesura di ‘Finding Freedom’ ha infatti svelato l’esistenza di una mail, taciuta dalla corte, secondo cui l’allora duchessa del Sussex chiese a William e Kate di smentire categoricamente il triste episodio sugli abiti delle damigelle. Il messaggio di posta elettronica, però, fu ignorato e da allora la Markle e suo marito iniziarono ad allontanarsi una volta per tutte dalla Royal Family.

Leggi anche: >> CARLO DELUSO DALLA NASCITA DI HARRY? LE PAROLE DOPO IL PARTO

La presunta e-mail diceva:

“Bene, se stiamo solo facendo qualche dichiarazione alla leggera, allora forse Kensington Palace può finalmente mettere le cose in chiaro su di me (ovvero non aver fatto piangere Kate)”.