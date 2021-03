Meghan Markle all’attacco: chiede le prove alla Royal Family che la accusano di aver bullizzato alcuni dipendenti. Buckingham trema, la decisione per salvare la faccia

Dopo l’intervista-verità di Meghan Markle, molti giornali hanno continuato a screditarla in favore di Buckingham Palace mettendo in dubbio le sue dichiarazioni: ora la duchessa del Sussex chiede le prove delle recenti accuse di bullismo che hanno minato la sua stabilità e quella di Harry a pochi giorni dalla messa in onda della bomba lanciata da Oprah.

Leggi anche: >> MEGHAN CONTRO KATE: CHI HA DAVVERO FATTO PIANGERE CHI? SPUNTA UNA MAIL SCHIACCIANTE

Meghan Markle accusata di bullismo: lei chiede le prove

Una fonte senior del palazzo ha detto a The Mail on Sunday che la 39enne aveva “scritto per richiedere prove” inclusi “documenti, e-mail o messaggi di testo” sulle gravi accuse mosse da alcuni dipendenti di Palazzo. La mossa è “una chiara indicazione che la Duchessa si sta preparando a combattere contro quella che ha definito ‘una campagna diffamatoria’”, afferma il giornale.

Secondo quanto riferito, la Regina avrebbe “passato la richiesta al Principe di Galles“, i cui “più stretti collaboratori stanno ora conducendo una ricerca di file”.

Leggi anche: >> HARRY DELUSO DAL PADRE: LE DURISSIME PAROLE DURANTE L’INTERVISTA, ECCO COSA HA SVELATO

Come segno di trasparenza e mentre le tensioni continuano a crescere, il Palazzo “ha deciso che l’indagine sarà affidata a investigatori esterni indipendenti, invece dell’inchiesta interna inizialmente annunciata”, riporta ancora il tabloid.

Meghan e le accuse di bullismo da Buckingham: dove sono le prove? La Markle all’attacco

Il “piano originale” era infatti quello di avviare un’indagine guidata dal direttore delle risorse umane del palazzo, Elisabeth Hunka, fa sapere The Telegraph.

QUI TUTTI I DETTAGLI SULLA CAMPAGNA DIFFAMATORIA CALCOLATA AI DANNI DI MEGHAN

Il giornale sostiene inoltre che il ripensamento sia un segno che “la famiglia reale ora considera la potenziale ricaduta troppo pericolosa per essere gestita internamente”.

Leggi anche: >> LA REGINA ELISABETTA VA CONTRO IL PALAZZO: IL PIANO SEGRETO PER SALVARE IL NIPOTE PREDILETTO

Staremo a vedere se e quali prove che inchiodano Meghan Markle alle diffamanti accuse di bullismo emergeranno da Buckingham: in caso non ci fosse nulla di rilevante, siamo sicuri che i Sussex ne usciranno ancor più a testa alta dall’affaire non più strettamente confidenziale.