Il Principe Filippo è tornato dalla Regina: 5 curiosità incredibili che in pochi conoscono

Dopo un mese di ricovero il Principe Filippo fa ritorno a casa. Ecco quel che forse non sai su di lui

Il Principe Filippo torna a casa. Dopo un mese di ricovero ha finalmente lasciato l’ospedale nel quale si trovava in seguito a un malessere e a una infezione non meglio precisata ma anche secondo Buckingham Palace non aveva nulla a che vedere con il Covid. Il Principe può quindi riabbracciare la consorte, la Regina Elisabetta e il popolo inglese può tirare un sospiro di sollievo. E mentre ci si prepara a festeggiare i 100 anni che il Principe compie il 10 giugno, ecco 5 curiosità che in pochi forse conoscono su di lui.

L’esilio e la fuga in Francia

La famiglia del Principe Filippo aveva origini danesi e greche e infatti egli fu battezzato con rito greco ortodosso. Trascorse i suoi primi anni di vita in esilio per la guerra della Turchia contro la Grecia. Il re di Grecia, suo zio Costantino I, abdicò e la famiglia del Principe fuggì in Francia. Incredibile ma vero il piccolo Filippo viaggiò in una cassetta della frutta adibita a culla.

Leggi anche: >> HARRY E MEGHAN, GRAVE GESTO CONTRO FILIPPO MENTRE ERA RICOVERATO: COS’HANNO FATTO

L’incontro con Elisabetta

Il primo incontro con quella che sarebbe divenuta la futura Regina Elisabetta avvenne nel 1934. L’occasione fu il matrimonio della Principessa Marina di Grecia con il Duca del Kent. A quell’epoca la giovane Elisabetta aveva solo 8 anni.

Il Principe Filippo e il matrimonio con la Regina

Fa sorridere invece la curiosità relativa alle loro nozze, celebrate nel novembre del 1947 nell’Abbazia di Westminster. Il Principe Filippo aveva in banca appena 12 pence, ma decise lo stesso di donare qualcosa alla consorte: un braccialetto che aveva personalmente disegnato. Per la realizzazione si avvalse delle gemme prese da una tiara della madre. Altro dono molto apprezzato fu il fatto che smise di fumare.

Il titolo di Principe gli fu conferito dalla Regina solo il 22 febbraio 1957. I maligni sostengono che si trattò di una mossa per smentire voci di un matrimonio in frantumi. Fino a quel momento, Filippo era Duca d’Edimburgo.

Sapete, infine, come il Principe Filippo chiama la Regina? Si avvale di affettuosi vezzeggiativi, come “Mon petit choi” (cavoletto mio) e salsiccetta.