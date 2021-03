Ultimi dettagli emergono sul ritorno a casa di Filippo: la decisione sofferta di non metterlo al corrente dell’intervista di Harry e Meghan, il rischio era troppo grande

Il principe Filippo è stato finalmente dimesso lo scorso 16 marzo dall’ospedale King Edward VII dopo aver trascorso gran parte del 28 giorni lontano da Windsor a causa prima di una infezione e poi di una operazione al cuore per cui si è visto costretto al trasferimento presso il St. Bartholomew’s. Ha avuto modo di vedere l’intervista di Harry e Meghan?

Principe Filippo non sa dell’intervista? Harry e Meghan potrebbero nuocere alla sua salute

Ora che è tornato a casa, il principe Carlo ha fatto sapere di essere entusiasta per averlo rivisto tuttavia le sue condizioni di salute continuano a destare enorme preoccupazione: per questo motivo, il duca di Edimburgo non ha ricevuto aggiornamenti – per quanto possibile – sull’intervista choc d Harry e Meghan.

A svelare questo dettaglio è stata l’esperta di Royal Family Katie Nicholl intervenendo ad Australia’s 9 Honey: “La famiglia tiene molto al fatto che non sia a conoscenza dell’intera portata dell’intervista” anche se – ha aggiunto – “è stato impossibile evitarlo completamente”.

Buckingham ha preso questa scelta per non aggravare ulteriormente la salute del Principe Filippo, già provata dall’ultimo mese in ospedale e per via della sua veneranda età.

Ripercussioni su Filippo dopo l’intervista di Harry e Meghan: la paura più grande

“Hanno compiuto grandi sforzi per proteggerlo dalle ripercussioni”, ha spiegato la Nicholl prima di aggiungere: “So che la famiglia è sollevata dal fatto che sia a casa, ma anche profondamente preoccupata per la sua salute”.

Se Filippo venisse a sapere che parte dello staff di Palazzo ha messo in dubbio l’appartenenza di Archie alla Royal Family solo per il colore della sua pelle e che Meghan ha avuto lo stesso trattamento (QUI TUTTI I DETTAGLI SCABROSI RIVELATI AD OPRAH), potrebbe essere deleterio per una convalescenza serena e totale.

Peggio ancora se il Principe ascoltasse le parole di Harry in merito al rapporto quasi inesistente con il padre Carlo e il fratello William.

Foto: Kikapress