Il super esperto dei Royals Antonio Caprarica non ha dubbi: Harry e Meghan divorzieranno, lui “non farà più parte dei piani della Markle”, ecco perché

Le bombe sganciate da Harry e Meghan hanno avuto molte ripercussioni sulla Royal Family, al centro come non mai di speculazioni più o meno verosimili e scoop più o meno scandalosi da parte praticamente di tutti, non solo i media.

Harry e Meghan, il divorzio è solo questione di tempo

A dare la sua opinione, in qualità di super esperto della Famiglia Reale, anche Antonio Caprarica che sulle pagine di IoDonna ha espresso giudizi a tratti tranchant contro Meghan Markle e i contenuti dell’intervista.

Leggi anche: >> HARRY STA MALE, PAROLA DEL CHIRURGO: DA QUANDO È NATO ARCHIE, LE COSE SONO PEGGIORATE

L’aspetto interessante per il famoso corrispondente Rai da Londra è soprattutto il futuro del Principe Harry che al momento si trova in una terra che non gli appartiene, mentre suo nonno si aggrappa alla vita e Meghan sgomita per arrivare alla Casa Bianca… o almeno così si rumoreggia.

Stando all’esperienza pluriennale da royal watcher, il giornalista e scrittore 70enne ha fatto sapere che Harry e Meghan sono destinati al divorzio:

Leggi anche: >> LA REGINA ELISABETTA PRONTA A RIPORTARE HARRY A CORTE: IL PIANO SEGRETO

“Quando Harry non farà più parte dei piani della Markle – perché lei ne ha, altrimenti questa intervista non si può comprendere – i due divorzieranno. Arriverà il giorno in cui lui si stuferà di essere un soprammobile di Hollywood e si ricorderà della sua vera identità. E, magari anche con il cuore spezzato, tornerà a casa”.

“Possibilità di riavvicinamento? Certo, quando Meghan si sarà stufata di lui, il povero Harry tornerà a Londra”. MADONNA CAPRARICA INSEGNAMI LA VITA #lavitaindiretta #HarryMeghanTV8 — Pietro Ranieri (@Kentel_) March 16, 2021

Caprarica su Harry e Meghan: i piani dell’ex attrice per divorziare e sbarazzarsi del Principe

Dunque, secondo Caprarica, la Markle ha sfruttato la incredibile visibilità offertale da Oprah per promuovere la sua causa di rivalsa di donna birazziale e rendere ancor più fertile il terreno una volta che entrerà in politica.

Leggi anche: >> FILIPPO TENUTO ALL’OSCURO DELL’INTERVISTA DI HARRY E MEGHAN, IL MOTIVO CHE FA PAURA

“La verità – ha sentenziato il giornalista – è che l’intervista rilasciata da Harry e Meghan Markle a Oprah Winfrey è solo una farsa, una spettacolare tragicommedia per sponsorizzare il loro brand. Non ci sono altre ragioni che mi vengano in mente”.

Foto: Kikapress