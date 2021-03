Quello che ha profondamente addolorato i sudditi dopo l’intervista di Harry e Meghan è vedere il duca di Sussex e il fratello William così lontani: i due ne hanno passate tante insieme e neanche la morte precoce di Lady Diana li ha portati a separarsi.

Ci ha pensato il matrimonio del secondogenito con la Markle, a quanto pare! Alcune fonti estremamente vicine al duca di Cambridge hanno rivelato al Sunday Times che il futuro Re non pensa affatto di trovarsi “intrappolato nel sistema della monarchia britannica” – come ha affermato Harry a Oprah – definendo il fratello “del tutto fuori strada”.

Inoltre l’insider ha fatto sapere:

“Il duca di Cambridge, secondo in linea di successione, ha accettato il suo ruolo e la strada tracciata per lui. È decisamente il nipote di sua nonna in questo, ha rispetto del senso del dovere e del servizio ”.

Tra le indiscrezioni più interessanti diffuse sulle pagine del tabloid britannico, ce n’è una che rivela il vero motivo della lite – attualmente insanabile – tra i due fratelli. Agli inizi del 2020 i rapporti tra William e Harry si fecero ancor più aspri quando i Sussex si resero protagonisti di una uscita senza precedenti contro Sua Maestà la Regina.

La risposta irrispettosa riguardava il divieto di utilizzare la parola ‘royal’ per il loro account Instagram (@SussexRoyal) che avrebbero utilizzato per futuri impegni benefici e iniziative imprenditoriali: “Non c’è alcuna giurisdizione da parte della Monarchia sull’uso della parola Royal all’estero”, questa la replica di Harry e Meghan al veto di Elisabetta II.

La fonte ci ha tenuto a spiegare:

“Le frasi brusche erano percepite da William come un rimprovero alla Regina, sentiva che l’avevano colpito alle spalle in un modo molto offensivo e sprezzante. Ed è sbalorditivo che quel post sia ancora online. Dopo il vertice di Sandringham, quello in cui Harry comunicò che avrebbe lasciato i doveri reali, i due fratelli si sono separati non da amici”