Carlo, a rischio il trono per colpa di Harry: cos’ha fatto il secondogenito

L’intervista di Harry e Meghan ha avuto grandi ripercussioni sulla Royal Family, in particolare su Carlo: a rischio il trono, ecco perché

Carlo e Camilla si trovano in Grecia in visita ufficiale ma sono seguiti da una grande nube nera che si addensa sulle loro teste da quando Harry e Meghan hanno rilasciato l’intervista bomba a Oprah. Il motivo? Secondo i più informati, dopo quanto rivelato dal secondogenito sul rapporto con il padre e sul suo comportamento, la successione del Principe del Galles al trono d’Inghilterra è stata messa in discussione.

Leggi anche: >> CAMILLA MAI NOMINATA NELL’INTERVISTA DI HARRY E MEGHAN: FELICE DEL LORO ADDIO? LA REAZIONE IMBARAZZANTE NEL VIDEO VIRALE

Harry mina la credibilità di Carlo: trono a rischio?

Mentre William pare uscito rafforzato dagli attacchi dei duchi di Sussex dopo aver chiaramente sostenuto che la sua non è una famiglia razzista e soprattutto aver dimostrato di non essere in trappola come evidenziato dal fratello minore, altrettanto non si può dire per Carlo.

Leggi anche: >> ECCO IL VERO MOTIVO PER CUI WILLIAM E HARRY HANNO LITIGATO: LA GRAVE OFFESA ALLA REGINA

Nell’intervista Harry aveva confessato un dettaglio estremamente privato del suo rapporto con il padre:

“Sono deluso da lui, perché dopo la mia decisione di abbandonare la casa reale non rispondeva più alle mie telefonate. Sono deluso perché ha passato qualcosa di simile, sa cosa si prova col dolore. Lo amerò sempre, ma sono successe molte cose che fanno male”.

Carlo sempre più lontano da Harry dopo il brutto gesto nell’intervista

Scarsa e poco efficace la reazione di Carlo che in questo modo ha soltanto avallato la versione del figlio oramai lontanissimo. La reputazione del 73enne è appesa a un filo dopo che aveva faticato immensamente a riabilitare la propria immagine con la morte di Lady Diana e il matrimonio con Camilla.

Leggi anche: >> CARLO DELUSO DALLA NASCITA DI HARRY? COSA DISSE POCO DOPO IL PARTO

“Ci vorrà un miracolo per ripulire la sua immagine dopo l’intervista di Harry e Meghan” ha fatto sapere un insider di Buckingham Palace che ha parlato – senza mezzi termini – di “situazione fuori controllo”.

Foto: Kikapress