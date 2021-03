Meghan Markle, il nobile gesto tenuto segreto fino ad ora: cos’ha fatto

L’intervista che Harry e Meghan hanno rilasciato a Oprah li ha etichettati come esibizionisti, eppure la Markle si è resa protagonista di un bellissimo gesto in totale silenzio

Meghan Markle, cos’ha fatto? Solo ora viene tutto alla luce

Harry e Meghan hanno sganciato diverse bombe sulla Royal Family da quando hanno parlato con Orpah Winfrey e ne stanno pagando le conseguenze anche loro in termini di popolarità. Dopo l’intervista, infatti, sono stati etichettati come esibizionisti eppure i due hanno continuato a fare beneficienza senza grande clamore.

Leggi anche: >> REGINA ELISABETTA, LA PROFEZIA DI NOSTRADAMUS CHE FA PAURA: COSA PREDISSE L’ASTROLOGO

La Markle è stata pesantemente attaccata dalla stampa che ha fatto le pulci a tutte le sue parole smentendola in alcuni casi (come il matrimonio in gran segreto 3 giorni prima del royal wedding ufficiale), ma dalla sua ha avuto personaggi di spicco del calibro di Michelle Obama, Beyoncè o Serena Williams.

Meghan respira dopo gli attacchi: le belle parole

Prima che la bufera si abbattesse sui membri della Royal Family, Meghan Markle ha realizzato un gesto nobile tenuto segreto fino ad ora. L’ex attrice ha aiutato una associazione benefica di Londra con cui era in contatto e che di recente ha preso le sue parti per mostrare al mondo intero quanta bontà ci sia in lei.

Leggi anche: >> MEGHAN E KATE, CHI HA FATTO DAVVERO PIANGERE CHI? LA PROVA SCHIACCIANTE

Parliamo di un ente caritatevole che si occupa di combattere il razzismo e la povertà a Nottingham: il direttore Sajid Mohammad ha svelato, in un post, di aver ricevuto una grande donazione da Meghan Markle a favore dei meno fortunati.

La duchessa di Sussex gli ha semplicemente mandato una mail dai toni gentili e entusiastici per avvisarlo del contributo. Fino a questo momento non si è saputo nulla dell’azione di beneficienza per paura che la reputazione dell’associazione crollasse dopo l’intervista verità.

Ora però il direttore ha deciso di combattere i pregiudizi legati a Meghan a cui ha voluto dimostrare solidarietà.

Foto: Kikapress