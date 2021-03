Il Daily Mail ha indagato sulle manie più sordide dei membri della Royal Family in fatto di salute, ecco a cosa non rinunciano mai

La Royal Family appassiona tanto i sudditi inglesi e non solo per quell’aura di mistero che emanano i membri reali: dietro la perfezione di Kate o l’autorità della Regina, però, si nascondono alcune manie imbarazzanti che le rendono più umane, anche in fatto di salute.

Royal Family, ecco come curano gli acciacchi e le fobie

Il Daily Mail ha scoperto piccole e grandi stranezze legate anche a Harry e Meghan, Camilla e il Principe Filippo oltre che alla duchessa di Cambridge e a Sua Maestà: tutti i membri della Royal Family in qualche modo si prendono cura della propria salute, spesso affidandosi anche a rimedi poco ortodossi.

A proposito di Kate Middleton, pare che sia ossessionata dai germi e che in epoca di pandemia abbia indossato dei guanti altamente tecnologici per evitare che il virus mettesse in pericolo lei e la sua famiglia. Anche se le occasioni pubbliche sono state fortemente limitate, Kate indossava sempre dei guanti rivestiti con un tessuto trattato per avere un rivestimento chiamato HeiQ Viroblok.

Le fibre d’argento contenute nel rivestimento sarebbero in grado di eliminare il coronavirus entro mezz’ora dal contatto.

Anche Harry si affida alla tecnologia, ma non per combattere i germi e i virus bensì per dormire bene e monitorare con la massima precisione possibile i suoi ritmi vitali: all’anulare, infatti, è solito indossare un anello iper tecnologico che controlla anche la pressione, le difficoltà respiratorie nel sonno, la temperatura e i battiti.

Sua moglie Meghan, invece, è solita bere un particolare tipo di latte contenente funghi probiotici a cui accompagna l’erba adattogena chiamata Ashwag-Andha. La Markle troverebbe grandi benefici a livello nervoso e psicologico perché questi rimedi usati anche nella medicina ayurvedica terrebbero sotto controllo anche i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress.

I rimedi tutti particolari della Royal Family

Camilla Parker-Bowles invece soffre di alluce valgo e per stare tanto tempo sui tacchi senza soffrire troppo, indossa da anni delle calzature realizzate appositamente per il suo piede: le suole delle sue scarpe sono infatti in gradi di ammortizzare il contatto in prossimità dell’alluce dandole sollievo.

Il Principe Filippo anni fa era solito indossare un braccialetto di rame, convinto che a contatto con la pelle, questo minerale potesse contribuire a migliorare i dolori alle articolazioni di cui soffre. In realtà, evidenze scientifiche hanno smentito questo tipo di proprietà del rame e secondo gli esperti interpellati dal Daily Mail, sarebbe meglio assumere integratori di rosa canina e olio di pesce.

Infine la Regina Elisabetta sarebbe abituata a tenere in borsetta una crema a base di arnica contro i lividi: anche in questo caso, il rimedio di Sua Maestà non è molto efficace perché gli edemi possono essere curati con la vitamina K.

Foto: Kikapress