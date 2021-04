La Regina perdona Harry e Meghan, ma punisce Kate: sgarbo clamoroso

Secondo i più informati, la Regina avrebbe già messo una pietra sopra le dichiarazioni di Harry e Meghan, mentre Kate uscirebbe sconfitta dalla situazione

Harry e Meghan ‘graziati’ dalla Regina, Kate no

Le ripercussioni generate dall’intervista bomba di Harry e Meghan non sono mancate all’interno della Royal Family ma pare che a leccarsi le ferite ora non siano i Sussex, bensì Kate Middleton. La duchessa di Cambridge è stata a dir poco perfetta al fianco di William dalla Megxit e ha saputo personificare il ruolo che è stata chiamata a coprire con eleganza, intelligenza e spirito di sacrificio per compiacere la Regina.

Evidentemente, però, questo non è stato sufficiente se, nonostante gli sforzi e le bordate ricevute dalla cognata, non riuscirà ad acquisire un titolo a cui teneva immensamente.

Kate Middleton, infatti, non diventerà mai Principessa perché non è nata all’interno della Royal Family, ma si è aggiunta alla ‘Ditta’ soltanto grazie al matrimonio col primogenito di Carlo.

Regina benevola con Harry e Meghan, Kate si lecca le ferite

Durissimo il colpo alla autostima di Kate che, al contrario di Meghan Markle, ha sin da subito interiorizzato la lezione pagata a caro prezzo da Diana: mai oscurare il marito, pena la vita.

Lo smacco ai danni di Kate Middleton arriva di pari passo con un altro sgarbo clamoroso riportato dal noto biografo reale Andrew Morton che ha fatto sapere che la Regina ha già perdonato Harry e Meghan.

Ebbene, mentre William e Carlo sarebbero ancora ai ferri corti con il duca di Sussex, Sua Maestà sarebbe passata sopra le confessioni del nipote e della moglie che, per altro, non hanno mai criticato la sua figura. Morton ha spiegato il motivo dietro tanta benevolenza:

“In verità la sovrana ha una pazienza infinita quando si tratta di Harry. Empatizza con lui perché sa come il sistema tratta “le riserve” in linea di successione. Ha visto sua sorella Margaret rimanerne vittima, essere tagliata fuori e da questa esperienza ha tratto un insegnamento. In sostanza non voleva che la storia si ripetesse con il nipote”.

Staremo a vedere come si evolveranno le cose all’interno della Royal Family e se l’arrivo del fiocco rosa nella villa di Montecito porterà una ventata di perdono anche dalle parti di Kensington.

Foto: Kikapress