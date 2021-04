Netflix annuncia la prima serie prodotta da Harry e Meghan: il Principe anche nei panni di attore, il progetto a cui tiene di più

Finalmente la collaborazione tra Harry e Meghan col colosso dello streaming Netflix è realtà dopo il clamoroso accordo da 75 milioni di sterline che ha permesso ai Sussex di diventare indipendenti economicamente.

Netflix, parte il progetto con Harry e Meghan: ecco la nuova serie

Dopo la Megxit, infatti, Carlo ha continuato a finanziare privatamente il secondogenito sospendendo poi i pagamenti una volta trovati contratti più che vantaggiosi per la coppia che ora vive stabilmente in California e sta accumulando ricchezza e altra popolarità alla velocità della luce.

Netflix ha dunque annunciato che Archewell produrrà una serie di episodi-documentario sugli Invictus Games del 2022, che si svolgeranno lungo l’Aia: il titolo sarà ‘Heart of Invictus’.

L’ultima edizione è stata rimandata a causa della pandemia, ma Harry e Meghan hanno utilizzato questo tempo per stringere contatti con il regista Orlando von Einsiedel e la produttrice Joanna Natasegara.

Netflix e i Sussex, quali altri progetti per il futuro?

Come sappiamo, Harry tiene particolarmente agli Invictus Games, che ha lanciato nel 2014: la competizione sportiva permette ai veterani di guerra che hanno contratto disabilità un momento di confronto e solidarietà reciproca.

Il Principe, dopo circa 10 anni di onorato servizio e missioni, ha dovuto rinunciare ai suoi titoli militari per vivere liberamente, ma non vuole abbandonare quanti in guerra hanno lasciato una parte importante della propria vita. Per questo motivo, il duca di Sussex vestirà anche i panni di attore della serie oltre che figurare come produttore esecutivo.

Come si comporterà davanti alle telecamere? Per ora le prime impressioni per il nuovo progetto sono più che entusiastiche:

“Sin dai primissimi Invictus Games nel 2014, sapevamo che ogni concorrente avrebbe contribuito in modo eccezionale a un mosaico di resilienza, determinazione e risolutezza. Questa serie offrirà alle comunità di tutto il mondo una finestra sulle storie commoventi ed edificanti”.

E ancora: “Essendo la prima serie di Archewell Productions con Netflix in collaborazione con Invictus Games Foundation, non potrei essere più entusiasta del viaggio che ci attende o più orgoglioso della comunità Invictus per la continua fonte di ispirazione per il benessere globale, il potenziale umano e il servizio continuo”.

Foto: Kikapress