Di nuovo William e Harry ai ferri corti: il primogenito si scaglia contro il fratello e lo incolpa di una grave accusa. Le indiscrezioni al vetriolo

Continuano ad essere glaciali, a quanto pare, i rapporti tra William e Harry dopo l’intervista rilasciata a Oprah Winfrey: se il duca di Sussex ha avuto il suo momento per parlare, ora tocca al futuro re d’Inghilterra esercitare la sua autorità e farsi rispettare.

William e Harry ai ferri corti, il futuro Re spietato col fratello

Evidentemente il duca di Cambridge è arrivato al limite della sopportazione dopo che il fratello minore lo ha definito intrappolato nel suo ruolo e nella famiglia davanti a tutto il mondo. I due hanno in programma un incontro faccia a faccia per commemorare la memoria di Lady Diana e inaugurare insieme una statua dedicata a lei tra qualche mese.

L’evento è atteso da molti e sarà la cartina tornasole del loro rapporto: le incomprensioni legate alla Megxit per ora sembrano insanabili e si sono trasformate in una profonda frattura stando alle durissime accuse che William avrebbe lanciato a Harry e che il settimanale US Weekly ha riportato così:

“William pensa che Harry stia diventando troppo presuntuoso da quando si è trasferito in California e che il successo e Hollywood gli abbiano dato alla testa – ha rivelato l’insider anonimo -. Lo ha già accusato di mettere la fama prima della famiglia”.

L’insinuazione è di quelle che scottano, considerato quanto ci tenga William al valore della famiglia, su cui ha costruito tutta la sua vita. Staremo a vedere se Harry, al momento alle prese con Netflix e il primo documentario prodotto dalla sua fondazione Archewell, risponderà alle calunnie del fratello e troverà il modo per riappacificarsi con lui.

Attualmente però, i due sembrano troppo distanti e il padre Carlo, che potrebbe far da paciere, è ancor più lontano dal voler ricucire con il secondogenito.

Foto: Kikapress