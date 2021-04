La Regina apre i cancelli di Buckingham Palace e permette picnic nei suoi giardini: il costo del biglietto, è boom di richieste

Buckingham Palace, la Regina in ristrettezze economiche: la richiesta ai sudditi

La pandemia con relativi lockdown è stato un durissimo colpo per le casse della Regina che, per mantenere lo staff e le numerose residenze, in genere può contare su introiti sostanziosi: quest’anno le difficoltà non sono mancate, così ha pensato di aprire i cancelli di Buckingham Palace e permettere visite turistiche con tanto di picnic all’aperto, in modo da rientrare delle spese.

Da luglio a settembre, infatti, i giardini saranno aperti al pubblico che potrà non solo ammirarne le bellezze, il laghetto e il suggestivo gelso, ma anche concedersi dei ‘déjeuner sur l’herbe reali’.

We’re reopening! This summer we’re opening #BuckinghamPalace garden for visitors to explore. Enjoy a once-in-a-lifetime opportunity to picnic on the Palace lawns. https://t.co/wmn9RJgvvG pic.twitter.com/EbeCJqzfpw — RoyalCollectionTrust (@RCT) April 7, 2021

È ben inteso che sua Maestà ha posto delle regole molto rigide a riguardo: Buckingham Palace non si trasformerà in una pattumiera a cielo aperto, per questo sono vietati barbeque con gli amici, giochi con la palla e alcolici.

Picnic a Buckingham Palace, boom di prenotazioni: quanto costa il ticket

La proposta della regina per fare cassa è stata accolta con enorme favore: solo ieri sono giunte infatti 17mila richieste di prenotazioni considerato il costo del tutto accessibile per uno sfizio così straordinario!

Il biglietto standard, stando alle informazioni riportate sul sito, costa 19 euro, i bambini con meno di 5 anni entrano gratis e per un picnic basta una coperta e un cestino con dentro tante leccornie… E chissà che non facciate un piacevole incontro con la regina e i suoi corgy.

