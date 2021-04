William e Harry, messaggi toccanti per ricordare il nonno Filippo ma qualcosa non torna: la strana coincidenza e quella frecciatina

A pochi giorni dalla morte del Principe Filippo, i nipoti William e Harry gli hanno reso omaggio spendendo per il nonno parole emozionanti, commoventi e condividendo col mondo intero aneddoti personali sulla Royal Family.

William e Harry, quel dettaglio che in pochi hanno notato nell’omaggio a Filippo

Stranissime le tempistiche delle dichiarazioni dei fratelli che sabato 17 aprile si troveranno fianco a fianco, dopo più di un anno senza rivolgersi la parola o guardarsi negli occhi.

William ha pubblicato per primo un post sull’account Instagram che condivide con Kate Middleton, @KensingtonRoyal, postando uno scatto del Principe Filippo sul calesse col principino George e poco dopo è toccato a Harry.

“Mi sento fortunato per aver avuto non solo il suo esempio a guidarmi, ma anche per la sua presenza durante gli anni della mia vita adulta, sia nei momenti belli che nei giorni più difficili” ha confessato il duca di Cambridge ai quasi 13 milioni di followers.

William, frecciatina al fratello e alla moglie? Il dubbio

Poi William ha tirato in ballo la duchessa, lanciando quella che sembra una chiara frecciatina al fratello e soprattutto a Meghan:

“Sarò sempre grato che mia moglie abbia avuto così tanti anni per conoscere mio nonno e per la gentilezza che le ha mostrato”.

E ancora ha aggiunto: “Non darò mai per scontato i ricordi speciali che i miei figli avranno sempre del loro bisnonno che veniva a prenderli con la sua carrozza, a loro ha potuto mostrare il suo contagioso senso dell’avventura così come il suo impertinente senso dell’umorismo!”

Più diretto il commento di Harry apparso sul sito Archewell.com. Prima ha scritto:

“Mio nonno era un uomo di servizio, onore, grande humor. Era autenticamente se stesso, con un’arguzia davvero tagliente, e poteva attirare l’attenzione di chiunque in ogni stanza grazie al suo fascino, e anche perché non si sapeva mai cosa avrebbe potuto dire”

Poi ha sottolineato: “Sarà ricordato come il più longevo consorte di una monarca regnante, come un militare decorato, un principe, un duca. Ma per me era solo mio nonno: il maestro delle grigliate, leggenda delle battute e sfacciato fino alla fine”.

Infine, il pensiero corre a Meghan, Archie e alla nascitura: “Meghan, Archie e io (così come la tua futura pronipote) avremo sempre un posto speciale per te nei nostri cuori” per poi congedarsi col motto dei Marines “Per marem per terram”.

Foto: Kikapress