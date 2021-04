Il legame tra il Principe Filippo e Diana era profondo e la sua morte lo segnò: cosa fece per aiutare i nipoti a non perdersi

Continuano a spuntare aneddoti malinconici, divertenti o irriverenti sul Principe Filippo: segno che il duca di Edimburgo, omaggiato un paio di giorni fa da William e Harry, ha saputo lasciare una traccia importante della sua persona al di fuori della Royal Family.

Filippo, Diana, William e Harry: quanta tenerezza

Dopo che sono nuovamente rimbalzate agli onori della cronaca le lettere che il compianto consorte di Elisabetta scambiò con Diana durante la sua crisi coniugale, giunge a noi un altro episodio molto toccante legato al momento dei funerali della nuora.

Il Principe Filippo è stato forse più importante di Carlo per i nipoti, che a 15 e 12 anni si sono ritrovati senza un punto di riferimento essenziale come la madre: d’altronde anche lo stesso duca a 10 anni si vide costretto a stare 3 anni senza la madre perché portata in Svizzera in un manicomio e poteva perfettamente capire lo stato d’animo di William e Harry.

La giornalista Tina Brown ha riportato alla luce alcuni passaggi del libro “The Diana Chronicles” sottolineando quanto la ‘burbera tenerezza’ del Principe Filippo aiutò i nipoti.

“Un membro dello staff di Balmoral ha notato che il Principe Filippo, che aveva effettivamente perso la propria madre all’età di 10 anni quando è stata rinchiusa per tre anni in un manicomio in Svizzera, è stato brillantemente efficace con i suoi nipoti, offrendo loro la tenerezza e la distrazione di cui avevano bisogno, come l’escursionismo”.

Fu ai funerali di Lady Diana che il Principe Filippo aiutò il futuro erede al trono d’Inghilterra ad affrontare il lutto. William non voleva prendere parte al corteo funebre, ma chiese al nonno: “Se cammino dietro al carro funebre, tu sarai con me?”.

Durante il tragitto dietro le esequie di Lady Diana, sembra che il Principe Filippo parlò molto con William e Harry illustrando loro tutti i monumenti storici che attraversavano, per non farli crollare nel momento più triste e difficile della loro vita.

Foto: Kikapress