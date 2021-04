Anche se Meghan Markle resterà a Montecito, potrà assistere ugualmente al funerale del Principe Filippo: svelato gli accordi che hanno preso in privato

Meghan seguirà il funerale di Filippo: ecco gli accordi

Il funerale del Principe Filippo si terrà in forma ristretta con 30 persone, separate a seconda dei nuclei familiari e senza grande clamore: tantissimi gli esclusi a causa delle norme anti-covid, ma Meghan Markle sarà tra coloro che godranno di alcuni privilegi.

La moglie di Harry ha fatto molto parlare di sé quando è stata resa ufficiale la decisione di non volare a Londra per salvaguardare la sua salute e quella della bambina che nascerà in estate, anche se avrebbe voluto assistere all’evento soprattutto per non lasciare da solo Harry.

Dopo quanto detto a Oprah e al mondo intero, infatti, il duca di Sussex si ritrova completamente da solo (ancora in quarantena per precauzione) ad affrontare tensioni, giudizi e tanto dolore.

Meghan, ecco in che modo assisterà alla funzione: il privilegio concessole

L’ex attrice di Suits, però, ha preso accordi privati per guardare in live stream la cerimonia funebre del Principe Filippo, stando a quanto trapelato nelle ultime ore.

Ebbene, mentre l’evento sarà trasmesso dalla BBC e ITV sul piccolo schermo, Meghan avrà la possibilità di seguirlo senza alcuna telecronaca e filtro mediatico perché sarà nella cerchia ristretta di parenti e familiari a cui verranno consegnati i dati di accesso al live stream.

Da quanto emerge, la Regina sarà sul trono, completamente da sola, mentre Filippo verrà trasportato in una Land Rover come da sua richiesta, Harry e William saranno lontani l’uno dall’altro e per non mettere troppo in imbarazzo il duca di Sussex, Sua Maestà avrebbe dato l’ordine ai presenti di non indossare l’uniforme militare.

Foto: Kikapress