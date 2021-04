Occhi puntati al cielo tra il 21 e il 22 Aprile: arriva lo spettacolo delle Liridi 2021, stelle cadenti antichissime.

Occhi puntati al cielo nella notte tra il 21 e il 22 aprile perché arriva la pioggia di Liridi 2021, le stelle candenti più belle di primavera. Il momento migliore per ammirarle sarà poco prima dell’alba.

Liridi 2021, quando e dove guardare le stelle cadenti più belle della primavera

Dal 15 al 26 aprile il cielo sarà animato dalle Liridi stelle cadenti antichissime, formatesi dai detriti della cometa Tatcher (c/186 G1) che visitò il Sistema Solare nel 1861. Il loro nome deriva dal radiante da cui si presume abbiano origine che in questo caso si trova nella costellazione della Lira vicino alla stralla di Vega. Si tratta di stelle molto brillanti, come quelle che compongono il Grande Carro, alcune di una luminosità più intensa di quella di Venere.

Se il periodo di transito è una finestra di quasi 10 giorni, le Liridi 2021 raggiungeranno il loro culmine nella notte tra il 21 e il 22 aprile in particolar modo poco prima dell’alba quando la Luna, molto luminosa in queste sere, sarà tramontata. Stando alle previsioni in quella finestra temporale potrebbe essere possibile vedere fino a 180-300 meteore/h.

Occhi puntati al cielo dunque in direzione Nord Est alla ricerca della stella Vega.

Crediti foto@shutterstock