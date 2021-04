La grande assente al funerale di Filippo è stata Meghan Markle, ma ha fatto sentire la sua vicinanza alla Regina: il gesto fatto di nascosto poco prima della funzione

Meghan Markle porta sulle sue spalle il peso di avere la nomina di aver distrutto la Royal Family: la sua assenza al funerale di Filippo si fa ancora sentire, tuttavia la Regina Elisabetta ha avuto modo di perdonarla.

Meghan, il gesto segreto per la Regina

Tanto che, a quanto si apprende da alcuni insider vicine a Buckingham Palace, l’ex attrice di Suits si sarebbe resa protagonista di un bellissimo gesto nei confronti di Sua Maestà, fatto in silenzio e in gran segreto (almeno fino ad ora).

Oltre ad aver scritto un caloroso biglietto di condoglianze, Meghan – incinta della secondogenita – avrebbe ottenuto il permesso di contattare direttamente la Regina poco prima che si celebrasse il funerale del Duca di Edimburgo.

La moglie di Harry avrebbe fatto vedere a Sua Maestà il bisnipote Archie attraverso Zoom, come è già successo in passato, alle prese con le sue attività quotidiane.

La duchessa aveva intenzione di colmare la sua assenza e ha dimostrato di avere a cuore il bene della Regina parlandole in una telefonata – a detta della fonte di People – “heart to heart”.

La telefonata privata della moglie di Harry alla nonna

Meghan, ha svelato ancora l’insider, è rimasta in contatto tutti i giorni con Harry poiché era consapevole che il viaggio a Londra rappresentava per il marito una grave fonte di stress e preoccupazione. Tanto che, in barba a tutte le aspettative, il Principe non ha voluto attendere il compleanno della nonna preferendo volare immediatamente dopo il funerale dalla sua famiglia.

Foto: Kikapress