Kate assente all’omaggio a Diana: Harry non l’ha voluta, retroscena inedito

L’assenza di Kate Middleton è pesata parecchio sulla cerimonia di svelamento della statua per Diana: la brutta richiesta di Harry a William

Harry estromette Kate dal tributo a Diana, il motivo

L’omaggio che William e Harry hanno organizzato per Lady Diana e i suoi virtuali 60 anni è stato tra gli eventi più chiacchierati dell’ultima settimana: i due fratelli si sono mostrati insieme ma senza Kate e Meghan.

La Markle – come sappiamo – si sta riprendendo dal parto di Lilibet, dunque con Archie anche piccolino era impossibilitata a volare a Londra per sostenere il marito e rendere onore alla suocera che non ha mai conosciuto.

Ha fatto molto discutere invece l’assenza di Kate Middleton che già durante il funerale del Principe Filippo ha fatto da paciera tra il marito e il cognato.

Come mai non si è fatta vedere nonostante il progetto della statua fosse stato seguito pedissequamente anche da lei sin dagli esordi nel 2017?

Kate assente, Harry ha fatto pressioni sul fratello

L’Express riporta un retroscena inedito sulle dinamiche interne tra William e Harry che hanno portato a questa inaspettata e controversa decisione.

Secondo un insider, il duca di Sussex avrebbe espresso la chiara volontà di estromettere Kate dalla cerimonia di svelamento: il primogenito William si sarebbe trovato con le spalle al muro e costretto ad accettare per ricucire lo strappo e evitare polemiche lasciando l’attenzione soltanto sulla figura della madre.

Stando ai rumor della fonte, il minore di Carlo e Diana avrebbe “fatto pressioni a William” per lasciare la Middleton a casa poiché la sua presenza “avrebbe attirato l’attenzione sull’assenza di Meghan e portato a più domande”.

A proposito di Lady Markle si vocifera che possa rimettere piede a Londra già a settembre – senza aspettare il giubileo di Platino del prossimo anno – e se ciò fosse confermato, di certo significherebbe che i rapporti tra i Sussex e la Royal Family si stanno facendo meno glaciali, forse anche grazie a Kate che lavora nell’ombra.

FOTO: KIKAPRESS