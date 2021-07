Harry e Meghan tornano a Londra: ma solo temporaneamente. Le indiscrezioni di Kensington Palace

Un nuovo evento riporterà presto i duchi di Sussex a palazzo. È in arrivo il confronto definitivo con la royal family?

Harry e Meghan pronti a tornare a Londra? Stando alle indiscrezioni del Daily Mail pare proprio di sì. Ma non si tratta di un ritorno a casa definitivo, piuttosto solo di una “capatina” con uno scopo ben preciso. Dopo l’intervista choc rilasciata dalla coppia a Oprah Winfrey si è creata una profonda frattura tra Harry e Meghan e il resto della Royal Family. Di recente i fratelli hanno avuto modo di stare fianco a fianco e forse iniziare a distendere i loro rapporti grazie all’inaugurazione della statua per i 60 anni della principessa Diana. Il percorso per il ritorno alla pace però sembra essere ancora lungo.

Harry e Meghan tornano a Londra: quando e perché

Ecco quindi che Harry e William potrebbero presto avere un’altra occasione per parlare faccia a faccia e mettere da parte rancori e incomprensioni. Si mormora che i duchi di Sussex saranno di nuovo presto a Londra per un altro evento, anche questo legato al ricordo di Lady D. Questa volta, però, a differenza di quanto avvenuto per l’inaugurazione della statua a Kensington Garden, dovrebbe esserci anche Meghan Markle.

“Si spera che il principe Harry partecipi con la moglie Meghan Markle” scrive il Daily Mail, anche se ci sono fonti che non sono troppo sicure di questo. Non dimentichiamo infatti che a settembre, quando dovrebbe svolgersi l’evento, la secondogenita di Harry e Meghan, Lilibet, avrebbe solo 3 mesi.

Il confronto definitivo

Mai dire mai, anche perché questa in arrivo potrebbe essere la circostanza perfetta per parlare anche di un’eventuale riconciliazione, che i tempi serrati della precedente toccata e fuga di Harry a Londra non hanno reso possibile. Se per qualche ragione però dovesse saltare tutto l’inevitabile confronto accadrà ugualmente prossimamente. Nel 2022 infatti ci saranno le celebrazioni per i 70 anni di regno della Regina Elisabetta. Lì Harry e Meghan non potranno scappare e tutti i nodi verranno al pettine in maniera definitiva.

Foto: @Kikapress