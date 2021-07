Royal Family: lite tra il principe Carlo e il fratello Edoardo “Quel titolo è mio”

A dividerli un titolo e una promessa non mantenuta

A quanto pare le liti a Buckingham Palace sono all’ordine del giorno. Non sono solo William e Harry ad avere dei contrasti, ma anche una coppia di fratelli ben più anziani. Stiamo parlando del principe Carlo e di Edoardo. A dividerli c’è un titolo e una promessa finora non mantenuta. Ma che cosa è successo precisamente?

Tutto ha inizio il 19 giugno 1999, quando Edoardo d’Inghilterra, quarto e ultimo figlio di Elisabetta II e Filippo, sposa Sophie Rhys-Jones. Come regalo di nozze, la coppia riceve dalla regina un titolo, come da tradizione quando i figli del sovrano regnante si sposano. Generalmente i figli del re o della regina acquisiscono lo status di duca, mentre Edoardo e Sofia ricevono quello di conti di Wessex. E il titolo di conte una scala al di sotto del duca.

La promessa della regina

Allo stesso tempo la regina aveva promesso che, una volta morto Filippo, il titolo di duca di Edimburgo sarebbe passato al figlio Edoardo. Una promessa con tanto Una promessa con tanto di nota ufficiale che diceva: “La regina, il duca di Edimburgo e il principe di Galles hanno concordato che al principe Edoardo sarà concesso il ducato di Edimburgo quando l’attuale titolo ora detenuto dal principe Filippo tornerà alla Corona”.

Il principe Carlo non ci sta

Ma questa promessa trova la disapprovazione del principe Carlo, che vuole tenere per sé questo titolo. A dirlo non sono solo i tabloid britannici ma persino The Times, che cita due fonti affidabili di Buckingham Palace.

Alla morte di Filippo, lo scorso aprile, tutti hanno pensato che Edoardo sarebbe diventato duca. Anche perché egli ha lavorato a lungo al fianco del padre nel programma benefico del Duke of Edinburgh Award ed è stato amministratore fiduciario e presidente dell’International Duke of Edinburgh Award. Il titolo di Duca d’Edimburgo invece è passato al principe Carlo, che può decidere se donarlo al fratello o meno, ma solo quando prenderà il posto della madre Elisabetta.

Questo perché, quando un reale sale al trono, tutti gli altri suoi altri titoli si fondono con la corona e possono essere di nuovo concessi a qualcun altro. Insomma, se mai il principe Carlo salirà al trono, starà solo a lui prendere questa decisione nei confronti del fratello.