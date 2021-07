Carlo e Diana, 40 anni fa il matrimonio del secolo: cosa successe tra i due la notte prima

40 anni fa aveva luogo il matrimonio ‘da favola’ tra Carlo e Diana, ma il Principe umiliò la giovane Spencer la notte prima: il brutto episodio

Era il 29 luglio 1981 quando il mondo intero assisteva al matrimonio del secolo, quello tra Carlo e Diana e ammirava il colossale strascico dell’abito della giovane Spencer commentando l’aria quasi noncurante del primogenito di Elisabetta II e Filippo.

Royals, atroce confessione poche ore prima delle nozze

Sono trascorsi 40 anni da quel sì che è stato in effetti fatidico per Diana, considerato il triste epilogo della sua vita, e che ha rischiato di non esserci stando a quanto svelato dalla sua cara confidente e astrologa Penny Thornton.

L’amica di Lady Diana ha ricordato di un atroce episodio avvenuto tra Carlo e Diana proprio la notte prima del celeberrimo royal wedding, nel documentario di ITV “The Diana Interview: Revenge of the Princess”.

Il documentario è incentrato sulla intervista di Diana con la BBC, tuttavia l’astrologa è tornata indietro negli anni della sua amicizia con Diana per soffermarsi su quanto il matrimonio con Carlo fosse sbagliato.

“Una delle cose più scioccanti che Diana mi ha detto è stata che la notte prima del matrimonio Charles le ha detto che non l’amava. Penso che Charles non volesse partecipare al matrimonio su una falsa premessa. Voleva chiarire con lei ed è stato devastante per Diana”.

Talmente devastante che la principessa appena 20enne pensò per un attimo di annullare tutto e non presentarsi all’altare: “Non voleva andare avanti con il matrimonio a quel punto – ha rivelato ancora Penny Thornton –, Diana ha pensato di non partecipare al matrimonio”.

D’altronde Carlo si sentiva spinto dal padre Filippo a sposare Diana e stando a quanto riferì agli amici più stretti, il duca di Edimburgo gli disse: “Devi sposarla o lasciarla andare. Non puoi legare una ragazza così a lungo. Ha solo 19 anni”.