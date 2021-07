Non c’è aria di pace tra William e Kate e Harry e Meghan: il libro di memorie del duca di Sussex è stato un nuovo fulmine a ciel sereno all’interno della Royal Family ma stavolta la Regina e il maggiore dei nipoti hanno adottato una chiara strategia di difesa.

Elisabetta II, insieme ai duchi di Cambridge, infatti, sta letteralmente ignorando Harry con la moglie! La sovrana ha dato una prova di forza nell’aggiungere Lilibet alla linea di successione dopo quasi 2 mesi dalla sua nascita, mentre William e Kate stanno mandando messaggi in codice ai Sussex.

A rivelarlo sulla rivista Closer Magazine è l’esperto reale Duncan Larcombe, autore di Prince Harry: The Inside Story:

“William e Kate hanno mantenuto un silenzio dignitoso, ma ora lasciano che siano le loro azioni a parlare. È quasi come se stessero inviando un messaggio segreto a Harry e Meghan dicendo: ‘Andremo avanti, siamo ancora qui, non ci tireremo indietro, andiamo avanti’. È un messaggio per Harry che la vita continua, con o senza di lui”.