Meghan compie 40 anni, lo smacco alla Royal Family: c’entra (di nuovo) Oprah

Il prossimo 4 agosto Meghan Markle compirà 40 anni e la festa di compleanno sarà ‘indimenticabile’: ecco perché farà infuriare la Royal Family

Meghan Markle si appresta a compiere i fatidici 40 anni e può vantare nell’ultimo anno di aver compiuto imprese notevoli: è diventata di nuovo mamma, ha scritto un libro, concluso accordi milionari con Netflix e Spotify, nonché spifferato a Oprah Winflrey di tutto e di più.

Meghan Markle, compleanno con polemiche

A proposito della famosa conduttrice americana, riecco che Meghan chiede nuovamente il suo aiuto ma stavolta non per distruggere la Royal Family… Almeno non direttamente!

La duchessa del Sussex si è rivolta a Oprah perché invidia le sue feste in grande stile chiedendole di essere messa in contatto con il mago dei party che contano a L.A.: Meghan ha infatti deciso di ingaggiare Colin Cowie, wedding e event planner di fiducia della Winfrey per il suo imminente compleanno.

Da quanto si apprende dal Daily Mail, non sarà una festa gigantesca: gli invitati saranno per lo più parenti e cari amici di Meghan e Harry, circa 65 persone, che festeggeranno nella splendida villa di Montecito in California dove la coppia si è stabilita.

40 anni di Meghan Markle: la decisione inaspettata per la festa

L’ex attrice di Suits sta cercando il meglio del meglio per la festa di compleanno e Colin Cowie è l’uomo giusto per lei: si pensi, infatti, che nel 2018 Vogue l’ha eletto il miglior wedding planner degli Stati Uniti!

Evidentemente Meghan vuole che sia tutto impeccabile e spera di lasciarsi alle spalle il dolore dell’ultimo anno tenendo bene a mente ciò che le diceva da piccola la madre Doria.

Sul suo sito web di lifestyle The Tig, cancellato una volta ufficialmente entrata nella Royal Family, la Markle ha scritto:

“Mia madre ha sempre detto che i compleanni sono il nostro capodanno personale. La possibilità di prendere decisioni solo per noi stessi e fare pronostici per il nuovo anno a venire”…

E chissà se Meghan prenderà la decisione di riconciliarsi con la famiglia di Harry o chiudere definitivamente per mirare alla Casa Bianca.