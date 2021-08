Compleanno di Meghan, gli auguri della Royal Family: lo ‘strano’ dettaglio sui social

La duchessa di Sussex spegne 40 candeline, ma la mossa social della royal family fa riflettere

Il 4 agosto è il compleanno di Meghan Markle. La ducessa di Sussex spegne 40 candeline lontana da Buckingham Palace. Accanto a lei l’inseparabile Harry e 65 amici per un party californiano. La torta? Di Posies & Sugar, come riporta Corriere.it. Dietro alla festa invece c’è Colin Cowie, guru dei party vip sulla West Coast, nella ricca Santa Barbara.

Il compleanno di Meghan Markle

Meghan Markle festeggia 40 anni con i figli Lilibet Diana di un mese e il fratellino Archie, due anni. Una mamma, una moglie e una duchessa che in questi anni ha sempre fatto discutere. Tra gli ultimi motivi per cui si è parlato di lei l’intervista choc rilasciata a Oprah Winfrey in cui accusa la famiglia reale di razzismo.

La mossa della royal family sui social

E proprio con la royal family i rapporti non sembrano essere idilliaci. Lo dimostrerebbe anche quel che è avvenuto sui social in occasione del compleanno di Meghan. Dando un occhio infatti ai profili dei Cambridge e degli altri componenti della famiglia balza all’occhio un dettaglio non proprio da poco. Quale? Il fatto che tutti le hanno dedicato una story su Instagram, e non un post come invece è accaduto per celebrare il compleanno del piccolo Archie.

Carlo e William hanno messo solo un ritratto di Meghan Markle, un gesto che ha il sapore della precisa intenzione di voler allontanare ancora di più Harry. D’altronde è cosa nota a tutti che ultimamente tra i due fratelli non scorra buon sangue, e l’autobiografia di Harry in uscita nel 2022 non farà che peggiorare le cose.

E la regina Elisabetta in tutto questo come si è comportata in occasione del compleanno di Meghan Markle? The Queen ha scelto di rendere omaggio al fatto che Meghan è mamma, moglie e nipote acquisita della regina. Chissà che cosa riserverà il futuro alla Markle. Di sicuro dobbiamo aspettarci altri fuochi d’artificio, visto che in soli 5 anni di sua presenza nella royal family è successo di tutto.