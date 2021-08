Meghan, il fratellastro spiffera tutto al GF VIP, l’avvertimento a Harry: “Ti rovinerà”

Il fratello di Meghan, Thomas jr pronto a rivelare tutti i retroscena sulla sorella e la Royal Family. In una lettera del 2018 a Harry lo avvertì: “Ti rovinerà”

Il 40° compleanno di Meghan Markle non è stato, forse, come Meghan se lo aspettava: soprattutto da parte del padre Thomas, della sorellastra Samantha e del fratellastro Thomas jr. sono arrivati gli attacchi più crudeli.

Leggi anche: >> MEGHAN, LO SGARBO ALLA REGINA NEL VIDEO DI COMPLEANNO: PRESENTA LILIBET AL MONDO PRIMA CHE A LEI, ECCO LA FOTO DOLCISSIMA

Il padre, ex direttore delle luci di Hollywood, dichiara di aver spedito a Meghan un mazzo di 12 rose rosse con 2 gialle al centro (che simboleggiano Lili e Archie) e di essere stato totalmente ignorato. La sorellastra ha colto al volo l’occasione per denigrare in la duchessa di Sussex definendola “terribilmente crudele”, infine il fratellastro Thomas jr. è andato fino al GF VIP Australia a spifferare tutto.

Il fratellastro di Meghan al GF VIP: pronto a spifferare tutto

Il 55enne risiede in Oregon ed è stato il primo concorrente a mettere piede nella casa del reality. Nel teaser di presentazione, come riporta il Daily Mail, ha rimarcato il suo legame con l’ex attrice di Suits:

“Sono il fratello di Meghan Markle. Sono il fratello più grande di tutti”. Poi ha continuato: “Prima del matrimonio ho avvertito il principe Harry e gli ho detto ‘penso che ti rovinerà la vita. È molto superficiale’. E’ una donna falsa, sfinente e presuntuosa”

Thomas jr. aveva infatti già provato a far cadere la sorellastra quando nel 2018 avvertì il Principe Harry della cattiveria di Meghan attraverso una lettera sconcertante pubblicata in esclusiva su InTouch. Forse il mancato invito al sontuoso royal wedding lo ha portato a rivoltarsi contro la Markle?

Ora che è nella casa e letteralmente avrà tutte le telecamere puntate, potrà compiere la missione per cui è stato scelto: rovinare lui, una volta per tutte, la sorellastra e raccontare dettagli, aneddoti e retroscena sulla 40enne, su Harry e sulla vita a corte che ancora non sono emersi.

Foto: Kikapress