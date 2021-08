Quella di San Lorenzo è una delle notti più attese dell'estate: tutti pronti con il naso all'insù per vedere le stelle cadenti

Nella notte del 10 agosto in occasione di San Lorenzo, è tradizione guardare il cielo in cerca delle stelle cadenti ed esprimere un desiderio. Secondo la tradizione infatti, il desiderio espresso in questa occasione troverà compimento in breve tempo. Se così non fosse però, non abbattetevi: avrete sempre goduto di uno spettacolo stupefacente regalatoci dall’Universo.

Notte di San Lorenzo 2021, dove e quando vedere le stelle cadenti più belle dell’estate

Ma qual è il momento e il luogo per vederle? Come spiega l’astrofisico Giulia Ferriani a LaStampa, quest’anno le condizioni meteo sono molto favorevoli. Il cielo sarà terso e potremo godere dello spettacolo per tutto il mese, ma l’attività più intensa è prevista nella notte tra il 12 e il 13 agosto in cui si stima ci sia la possibilità di vedere fino a 100 stelle cadenti in un’ora.

Il consiglio è quello ovviamente di recarsi in luoghi poco luminosi, e di attendere almeno 10 minuti senza guardare fonti luminose, nemmeno lo smartphone. Lo sciame delle Perseidi (che trae origine dalla cometa 109P/Swift-Tuttle che periodicamente attraversa il nostro Sistema Solare), non vi deluderà.

Crediti foto@Shutterstock