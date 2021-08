Pippa Middleton è più ricca di Kate (e anche di William): il patrimonio da capogiro

Pippa Middleton è ancora ricordata come la sorella di Kate ma a 10 anni dal royal wedding è più ricca dei Cambridge: il patrimonio stellare

A 10 anni dal matrimonio di William e Kate, l’immagine che ci viene in mente immediatamente è la silhouette perfetta di Pippa Middleton che aiuta la sorella maggiore con lo strascico. Anche se non si è del tutto emancipata dal ruolo di ‘sorella di’, Pippa oggi è uscita dall’ombra e si è presa una bella rivincita diventando addirittura più ricca dei Cambridge.

Quanto è ricca Pippa? Molto più di Kate, ecco la cifra stellare

Ha provato con la carriera da giornalista e ha rivestito i panni di imprenditrice a scopo benefico, poi ha messo a frutto una sua dote innata: la capacità di fare pubbliche relazioni accalappiando lo scapolo d’oro della finanza londinese.

Nel 2017, infatti, è convolata a nozze con James Matthews, figlio di David Matthews, ex pilota di auto da corsa e proprietario del sontuosissimo resort Eden Rock situato a St. Barths. Con il marito ha avuto due figli a stretto giro ma chiamarla mamma a tempo pieno è molto riduttivo.

Pippa Middleton ha infatti saputo sfruttare la sua visibilità per accrescere i suoi conti in banca. Basti pensare che attualmente la sexy sorella di Kate vive in un lussuoso appartamento a Londra da 22 milioni di dollari e che quando il suocero passerà a miglior vita, lei e il marito erediteranno la bellezza di 2 miliardi e mezzo di sterline.

Al patrimonio già stellare andrà aggiunta una immensa tenuta in Scozia che si estende per 10mila acri. L’eredità di William – che sarà il futuro Re d’Inghilterra – si aggira invece ‘soltanto’ sui 40 milioni di sterline… Bel colpo Pippa, non c’è che dire!