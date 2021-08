Kate e Meghan potrebbero finalmente essere giunte a una svolta di pace: la Markle ha teso un ramoscello d’ulivo alla cognata grazie a Netflix

Mentre William e Harry sono ancora divisi da lontani e reciproci rancori che non fanno che solleticare la stampa, Kate e Meghan si stanno dimostrando più mature e sarebbero pronte a sancire una pace definitiva.

Kate e Meghan, ecco cosa le ha fatte riappacificare

Stando a quanto riporta US Weekly tramite una fonte anonima le due cognate avrebbero deciso di riconciliarsi per il bene in primis dei rispettivi mariti. Inserite da Vogue UK tra le 25 donne più influenti del pianeta, la duchessa di Cambridge e quella di Sussex hanno evidentemente capito che l’unione fa la forza e grazie a Netflix potrebbero tornare ad essere viste insieme e a far sognare la reunion dei Fab Four.

Meghan Markle, che sappiamo essere impegnata in prima linea con la piattaforma di streaming online con Archewell, sta portando avanti diversi progetti che promuovano messaggi positivi e avrebbe pensato di chiamare la cognata per ricevere aiuto. L’ex attrice, infatti, vuole concentrarsi su un documentario sulle opere di beneficenza e sulla grande influenza che hanno i meno fortunati.

Chi meglio di Kate Middleton, che patrocina e presiede centinaia di enti caritatevoli, può capire e spiegarne l’importanza?

Meghan ha bisogno dell’aiuto di Kate: l’iniziativa di pace

Tante le iniziative a favore dei bambini, delle famiglie, ma anche a favore della sensibilizzazione sulla salute mentale, la scuola, lo sviluppo della creatività promosse dalla duchessa di Cambridge.

Secondo l’insider di US Weekly, i rapporti tra Kate e Meghan si sarebbero distesi dopo la nascita di Lilibet: “Meghan le ha parlato della collaborazione a un progetto per Netflix, un documentario che metterà in luce il lavoro di beneficenza di Kate e l’enorme impatto che ha avuto con la sua filantropia”.

La moglie di William si sarebbe detta lusingata ma sarebbe ancora in fase di riflessione… In ogni caso la pace tra Kate e Meghan sembra decisamente a portata di mano grazie a Netflix.

Foto: Kikapress