Continua ad emozionare il cielo di Agosto: tra il 19 e il 20 Giove, il Gigante Gassoso sarà visibile a occhio nudo

Il cielo di Agosto continua a regalarci uno straordinario spettacolo: dopo le sciame di stelle cadenti di San Lorenzo, sarà possibile vedere Giove a occhio nudo. La data da segnare sul calendario è quella della notte tra il 19 e il 20 agosto, quando il pianeta si troverà alla sua minima distanza dalla Terra e in opposizione al Sole.

Giove visibile a occhio nudo, ecco quando avviene lo spettacolo in cielo

Un evento mozzafiato perché non solo sarà in opposizione al Sole, ma Giove sarà anche alla sua massima luce e quindi potremo ammirarlo ad occhio nudo per tutta la notte. L’opposizione, che si verifica ogni tredici mesi, arriverà alle 2 del mattino del 20 Agosto (ora italiana). Ma il Gigante Gassoso si troverà alla minor distanza dal nostro pianeta cinque ore dopo, ovvero alle 7 del mattino.

@shutterstock

Non resta che buttare il naso all’insù per lasciarsi catturare da questo spettacolo, e chissà che mentre rimirate Giove non vi capiti di vedere qualche stella cadente ed esprimere un desiderio. Lo sciame delle Perseidi dovrebbe animare il cielo fino al 24 Agosto.

Crediti foto@Shutterstock