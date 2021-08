Harry e Meghan hanno rilasciato una dichiarazione su quanto sta succedendo in Afghanistan chiamando tutti all’azione: forti critiche per loro, il motivo

Le immagini della presa di potere dei Talebani in Afghanistan hanno sconvolto il mondo intero e mentre si decide il da farsi per non lasciare la popolazione nelle loro mani, Harry e Meghan si sono esposti rilasciando un comunicato su Archewell.

I duchi di Sussex, infatti, hanno affermato che l’avanzata dei talebani li ha lasciati “senza parole” e “con il cuore spezzato” in una dichiarazione ad ampio raggio che affronta anche la crisi derivante dalla pandemia da Covid-19 e il recente disastro umanitario ad Haiti.

Harry e Meghan sconvolti dai fatti in Afghanistan: il gesto che non è piaciuto

Nel lungo messaggio Harry e Meghan invitano i follower a sostenere le organizzazioni più in prima linea tra cui la World Central Kitchen, ma non hanno svelato quanto avrebbero donato personalmente o i dettagli su come aiuteranno coloro che versano in condizioni proibitive.

Per questo motivo, come riporta il Daily Mail, l’esperta reale Angela Levin e la comunità dei social media hanno bollato come vago e irrilevante il comunicato rilasciato dai Sussex.

La Levin ha fatto sapere a FEMAIL:

“Penso che i grandiosi, comodi e premurosi commenti di Harry e Meghan sulla situazione in Afghanistan, sul disastro ad Haiti e sulle nuove varianti di Covid siano un altro esempio del tentativo di creare una sorta di famiglia reale alternativa socialmente attiva”. “Come la maggior parte dei loro gesti “compassionevoli”, non c’è alcuna indicazione su cosa faranno loro stessi e se eventuali donazioni andranno attraverso la Archewell Foundation”.

La dichiarazione sulle sofferenze indicibili che stanno sperimentando gli afghani riporta alla mente gli anni in cui il Principe Harry era un militare d’istanza proprio là dove combatté in due conflitti prima di tornare a Londra.

Nonostante il grande dolore che certamente sta provando in questo momento, Harry – con Meghan – non ha forse saputo rendere più concreta la sua ‘call to action’. Che sia, si chiedono sui social, solo un’altra mossa per portare avanti la loro strategia politica e salire alla Casa Bianca?

