Harry, Meghan e il battesimo di Lilibet: la Regina dice no, loro reagiscono così

Harry e Meghan avrebbero deciso di non tornare in UK per il battesimo di Lilibet dopo il no della Regina: cos’è successo

Qualche giorno fa gli appassionati della saga della Royal Family potevano dirsi felici del riavvicinamento – almeno teorico – tra Kate e Harry e Meghan (QUI TUTTI I DETTAGLI, IL BEL GESTO DELLA MARKLE CHE HA LUSINGATO LA COGNATA), ora si torna al pessimismo per via del battesimo di Lilibet.

La piccola, nata lo scorso 6 giugno è stata aggiunta a fatica dopo 2 mesi nella linea di successione della famiglia reale e non è ancora stata battezzata a differenza di Archie che a poco più di un mese dalla sua nascita aveva già ricevuto il sacramento a Windsor.

Battesimo di Lilibet: Windsor o L.A.?

La secondogenita di Harry e Meghan non ha ancora conosciuto di persona nessun membro della famiglia del duca di Sussex, né tantomeno la Regina. Il battesimo poteva essere un’ottima occasione per volare a Londra, ma ciò non accadrà stando ai rumors più recenti.

Elisabetta II, infatti, non presenzierebbe all’evento perché ritenuto di importanza minore rispetto a tante altri impegni: per questo motivo, dopo una prima possibilità di celebrare il battesimo di Lilibet a Windsor, Harry e Meghan hanno reagito di conseguenza e optato per restare in America.

A onor del vero, la Regina non ha mai preso parte ad alcun battesimo, dunque il suo comportamento sarebbe in linea con quello tenuto per i tre figli di William e Kate e gli altri bisnipoti.

Ma Harry è il nipote prediletto e vista la situazione, vedere la nonna tra gli invitati avrebbe certamente giovato alla reputazione della monarchia.

A far storcere il naso a Sua Maestà anche il temuto memoriale di Harry: in questo caso, considerati gli scandali potenzialmente disastrosi che il duca di Sussex potrebbe svelare, rivederlo sarebbe l’ultima cosa da fare!

Foto: Kikapress