Volete mettere da parte qualche soldo ma non sapete da dove cominciare? Ecco alcuni trucchi per risparmiare 100€ al mese!

Vorreste cercare di risparmiare un po’ di soldi senza troppi sacrifici? La soluzione c’è, basta seguire alcuni piccoli accorgimenti, se volte chiamateli trucchi, per arrivare a risparmiare fino a 100€ al mese.

Come risparmiare 100 euro al mese senza troppi sacrifici: i trucchi che (forse) non sai

Non esiste un formula miracolosa per riuscire ad avere da parte a fine mese 100€; tuttavia facendo attenzione quotidianamente a piccole cose potreste riuscire senza troppi sforzi a mettere da parte un po’ di soldi. Alla fine dell’anno riuscirete ad avere un piccolo capitale da poter spendere magari per quel viaggio che desideravate tanto fare.

Se siete soliti fare colazione al bar, sappiate che eliminandola potreste già mettere via 60€ al mese (calcolando una media di 2€ al girono di spesa). Anche tagliare un solo caffè al bar vi permetterà di risparmiare 30€. Portate il pranzo da casa invece che comprarlo fuori quando andate in ufficio.

Fumare si sa nuoce alla salute, ma se questo monito non vi basta per smettere di farlo, sappiate che se lo faceste risparmiereste diversi euro. Una cifra come 130 euro al mese per chi fuma un pacchetto al giorno. Potreste anche solo cercare di dimezzarlo, risparmiereste comunque 65€! Andate a cena fuori più di una volta al mese? Rinunciando ad un solo appuntamento con il ristorante avrete risparmiato tra i 20 e i 30€.

In linea generale avere un atteggiamento e uno stile di vita che guardi alla salvaguardia dell’ambiente e al benessere della vostra vita, vi aiuterà a risparmiare un po’ di soldi. Quindi spengete le luci quando passate da una stanza all’altra, usate lampadine led, non lasciate sempre aperta l’acqua mentre vi lavate i denti o fate la doccia. Sono tutti piccoli gesti che sulla bolletta si faranno sentire in modo positivo. Fate un uso consapevole della macchina e se state pensando di acquistarne una, sceglierla che sia hybrida o che vada a metano o gpl: il costo del pieno sarà notevolmente ridotto.

52 weeks challenge

Se cambiare le vostre abitudini vi risulta difficile, potete provare a fare la 52 weeks challenge: in 52 settimane avrete messo da parte 1378€. Potete seguire tre strade.

La classica: la prima domenica dell’anno mettete via 1€, la seconda 2€ e via via a salire, fino a che l’ultima domenica dell’anno metterete via 52€

Metodo inverso: la prima domenica mette via 52€ e le domeniche successive andrete a scalare.

Random: fate 52 bigliettini su ognuno dei quali metterete un numero da 1 a 52 e ogni domenica sorteggiate la cifra da mettere da parte.

Quale che sia il metodo alla fine dell’anno, se sarete stati ligi, avrete messo da parte 1378€.

Crediti foto: Shutterstock