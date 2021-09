Carlo e Camilla snobbano Diana, William e Harry muti: brutto gesto per il triste anniversario

Carlo e Camilla criticati dal popolo del web per il post irrispettoso nel giorno dell’anniversario della scomparsa di Diana: assenti William e Harry

Ieri 31 agosto è ricorso il 24° anniversario dalla scomparsa di Diana: tanti hanno rivolto un pensiero alla Principessa del Galles, deceduta a seguito di un fatale incidente a Parigi, ma la Royal Family non ha affatto celebrato la triste ricorrenza.

Carlo e Camilla snobbano Diana: cos’è successo durante la triste ricorrenza

Ci si aspettava da parte di William e Harry un messaggio pieno di affetto verso la madre scomparsa, l’augurio che i suoi insegnamenti continuino a vivere, ma la ‘candle light’ si sta affievolendo su Buckingham, Kensington e Montecito.

Leggi anche: >> WILLIAM E HARRY, SPUNTA LA LETTERA CHE DIANA SCRISSE LORO PRIMA DI LASCIARLI PER SEMPRE

I duchi di Cambridge e Sussex non si sono resi protagonisti di alcun post nei loro account social, men che meno la Regina mentre Carlo e Camilla hanno snobbato completamente la figura di Diana infangando la sua memoria.

I duchi di Cornovaglia hanno pubblicato su Instagram e Twitter un post sulla loro residenza Clarence House, di recente aperta virtualmente al pubblico, ringraziando tutti per la viva partecipazione all’evento e com’era immaginabile sono stati subissati di critiche feroci.

Leggi anche: >> DIANA, ASTA RECORD PER LE LETTERE PRIVATE: L’ATROCE NOMIGNOLO DATO ALLA REGINA

Molti gli utenti che hanno rimproverato a Carlo e Camilla di aver scelto il giorno più sbagliato in assoluto dimostrando mancanza di tatto, rispetto e sensibilità verso la principessa del popolo.

Delusione anche per l’assenza social di William e Harry, evidentemente ancora troppo divisi e lontani tra di loro.

Lontani come i tempi in cui i figli di Diana si riunivano a pranzo e cena per ricordare i bei momenti trascorsi insieme a lei, come aveva svelato un insider a Us Weekly nel 2019: