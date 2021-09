Forti critiche verso Alberto di Monaco per aver invitato ad un importante evento monegasco l’ex amante Nicole Coste: il divorzio da Charlene è “imminente”

A poco sono valse le foto di Alberto e Charlene di Monaco abbracciati in Sudafrica: le voci sul loro divorzio si fanno sempre più insistenti e gli scatti non sono riusciti ad arginare le preoccupazioni dei sudditi sullo stato del loro matrimonio.

Alberto di Monaco sempre più vicino all’ex amante Nicole Coste

Ad aggravare la posizione di Alberto anche uno scoop rosa risalente a luglio scorso ma emerso soltanto in queste ore: il Principe infatti è stato paparazzato in compagnia dell’ex amante Nicole Coste e del figlio illegittimo Alexandre Grimaldi Coste avuto 18 anni fa con l’assistente di volo originaria del Togo.

Leggi anche: >> ALBERTO E CHARLENE INSIEME IN SUDAFRICA, MA LA FOTO FA PREOCCUPARE TUTTI: IL DETTAGLIO DEL VISO DELLA PRINCIPESSA

Galeotto è stato il ballo della Croce Rossa, evento molto atteso e importante nel Principato, dove Alberto, Nicole e Alexandre hanno attirato immancabilmente l’attenzione dei fotografi presenti.

Il ragazzo e la madre vivono a Parigi mantenuti dal Principe che ebbe con Nicole Coste una relazione durata 7 anni e conclusasi – almeno in apparenza – dopo la presentazione mal riuscita a Ranieri. Alberto e Nicole continuarono a sentirsi anche negli anni successivi, poi l’arrivo di Charlene cambiò tutto.

Leggi anche: >> PERCHÈ CHARLENE NON SORRIDE MAI? IL TRISTE EPISODIO DEL PASSATO

Alberto e i due figli illegittimi, divorzio imminente con Charlene?

Diversa la situazione con l’altra figlia nata illegittimamente – Jazmin Grace – che per tanti anni visse all’oscuro di tutto in America dopo il patto di riservatezza che la madre, una cameriera californiana di nome Tamara Rotolo, stilò negli anni ’90 col Principe in cambio di un lauto mantenimento.

Ricordiamo che Charlene manca dal Principato di Monaco dallo scorso gennaio e che ha dovuto rinunciare a moltissimi degli impegni in agenda a causa di una grave infezione sinusale che la tiene ancora lontana dai suoi cari.

Foto: Kikapress