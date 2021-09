L’ultima mossa della Regina per mettere fine ai colpi di testa di Harry e Meghan

La Regina ha pronto il perfetto ramoscello d’ulivo per appianare le divergenze con Harry e Meghan: “Siete la mia famiglia”

Nessuno sa veramente come siano i rapporti tra la Regina e Harry e Meghan, tuttavia un evento importante del prossimo anno potrebbe tradursi nel perfetto ramoscello d’ulivo per sancire la pace dopo la Megxit.

Parliamo del Giubileo di Platino che segna i 70 anni di regno di Elisabetta II: un traguardo da organizzare nei minimi dettagli e soprattutto da festeggiare in pompa magna, ci si augura senza troppe restrizioni.

Regina pronta per la pace, Harry e Meghan accetteranno le condizioni?

Leggi anche: >> PER COLPA DI HARRY, CARLO RISCHIA IL TRONO A FAVORE DI WILLIAM : LA REGINA MAI COSÌ DELUSA DAL PRIMOGENITO

L’esperta reale Marlene Koenig ha dato speranza a quanti vorrebbero finalmente veder riunita la Royal Family: ad Express ha infatti dichiarato che la sovrana avrebbe in serbo per i duchi di Sussex un invito ufficiale e carico di buone intenzioni per il prossimo giugno.

Dal marzo 2020 Harry e Meghan non mettono piede insieme sul suolo britannico, così rivederli accanto a William e Kate, nonché al Principe Carlo, sarebbe una grande conquista per l’istituzione.

Leggi anche: >> FUNERALI DI FILIPPO SENZA MEGHAN, IL RETROSCENA IMBARAZZANTE E QUEL COMMENTO AL VETRIOLO

La reputazione della ‘Firm’ ha traballato nell’ultimo periodo a causa di rumors più o meno fondati sulle forti tensioni interne.

La Koenig ha spiegato che la mossa di Elisabetta sarebbe più che positiva:

“Penso che manderebbe solo un buon messaggio. Dimentica i commenti precedenti e le dichiarazioni che sono state dette. Così la regina direbbe: ‘siete la mia famiglia’”

La Regina però ha sempre messo il bene della nazione al primo posto e se ciò significa ‘fare la corte’ a Harry e Meghan al fine di restituire un certo potere alla monarchia, allora chiuderà un occhio sulle loro intemperanze.

Foto: Kikapress