‘Vuoi sposarmi?’ le proposte di matrimonio dei vip più strane di sempre

Ecco come sono andate le proposte di matrimonio (davvero bizzarre) di alcuni vip

Le proposte di matrimonio spesso fanno sognare. I fidanzati (perché il più delle volte è l’uomo che chiede la mano) ne inventano di tutte i colori per far capitolare le proprie partner. Location da urlo, atmosfera perfetta, tutto studiato nei minimi dettagli. Per arrivare a pronunciare la frase “Vuoi sposarmi?” c’è una gran fatica e impegno dietro, e molta dedizione per la propria dolce metà. E i vip come si comportano in questi casi?

Iniziamo la rapida carrellata di proposte di matrimonio vip con George Clooney. Il divo di Hollywood ha chiesto la mano di Amal Alamuddin durante una cena romantica. Ma nel momento fatidico, quello in cui l’attore stava per fare la proposta, come ricorda Popcorntv.it, la donna l’ha spiazzato, alzandosi per lavare i piatti. George stupito le ha poi fatto trovare l’anello e lei, dopo minuti di silenzio, ha detto sì.

Nel caso di Channing Tatum e Jenna Dewan le cose sono andate diversamente. Lei lo aveva messo di fronte ad una scelta: o il matrimonio o un addio. Lui ha tentennato: prima ha deciso di distrarsi con gli amici, poi si è convinto. A quel punto ha bussato alla sua stanza indossando solo biancheria intima, un sombrero e un paio di stivali. E così l’ha chiesta in sposa.

Kim Kardashian e Kanye West come al solito hanno fatto le cose in grande. Il rapper ha noleggiato uno stadio intero e lì ha portato, bendata, Kim. Concerto privato e poi anello: e lei ovviamente ha accettato.

Tra le proposte di matrimonio vip da segnalare c’è anche quella che vede protagonisti Seth Rogen e Lauren Miller. Lui ha comprato l’anello e atteso a lungo la giusta occasione per fare la proposta. Ma non trovando il momento perfetto ne ha scelto uno a caso. Lei si trovava nella cabina armadio, mezza nuda, intenta a vestirsi. Seth allora le ha messo l’anello sul capezzolo.

Anche il red carpet del Festival di Venezia ha ospitato una proposta di matrimonio non da poco, almeno per il contesto. Nel bel mezzo di un red carpet un imprenditore salentino si è inginocchiato davanti a tutti, fotografi compresi, per chiedere la mano della propria donna.