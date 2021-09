Alberto di Monaco su Charlene e il divorzio: “Avrei dovuto affrontarlo prima”

Jacques e Gabriella di Monaco hanno affrontato il loro primo giorno di scuola con il papà Alberto e senza la mamma Charlene, ancora in Sud Africa dopo il collasso di mercoledì scorso dovuto alla grave infezione otorinolaringoiatra contratta alcuni mesi fa.

Il Principe Alberto ha accompagnato i gemelli da perfetto ‘mammo’ e pochi giorni prima ha rilasciato alcune dichiarazioni alla rivista People in riferimento alle insistenti voci di divorzio da Charlene e sul suo stato di salute.

Amara la presa di coscienza del 63enne considerata la quantità di rumors sia sul primo che sul secondo aspetto della sua vita.

Il principe Alberto ha riferito al magazine nel numero di questa settimana che “probabilmente avrebbe dovuto affrontare” le voci con più solerzia e velocità; inoltre ha aggiunto di essere “sconvolto” che la gente abbia soltanto pensato che ci fosse una spaccatura tra lui e la sua amata. “Ma mi stavo concentrando sulla cura dei bambini”, si è giustificato per la scarsa rapidità nello smentire il gossip sul divorzio.

Alberto ha ribadito con forza che quella di Charlene non è stata una fuga né si tratta ora di un esilio:

“Non ha lasciato Monaco in un battibaleno, non se n’è andata perché era arrabbiata con me o con chiunque altro. Stava andando in Sud Africa per rivedere il lavoro della sua Fondazione laggiù e per prendersi un po’ di tempo libero con suo fratello e alcuni amici”.