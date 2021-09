William e Harry di nuovo insieme, l’ultima vittoria di nonno Filippo di Edimburgo

William e Harry saranno di nuovo insieme per onorare la memoria del nonno Filippo: ecco l’inedito progetto televisivo che li vede coinvolti

Gli appassionati della saga della Royal Family non smettono di sperare di vedere di nuovo insieme William e Harry: presto potrebbe concretizzarsi l’ultimo ‘miracolo’ di nonno Filippo.

William e Harry mai così vicini negli ultimi 2 anni, merito di Filippo

Stando a quanto hanno ufficialmente annunciato dalla BBC, in vista del primo anniversario dalla scomparsa del duca di Edimburgo, la rete sta realizzando un documentario sui suoi 7 decenni nella Famiglia Reale britannica dal titolo “Prince Philip: The Family Remembers”.

Lo speciale televisivo era nato inizialmente per celebrare i 100 anni di una delle figure di spicco di tutta la storia dei reali, ma la scomparsa del marito di Elisabetta II è avvenuta a soli 2 mesi dal compimento del suo 100° compleanno. Piuttosto che abbandonare il progetto, si è optato per una massiccia rivisitazione delle testimonianze allo scopo di restituire al mondo intero “un ritratto unico del più longevo fra i principi consorti”.

William e Harry hanno acconsentito a prendere parte alle riprese del documentario, ricordando insieme il nonno e i bei momenti vissuti con lui.

I fratelli senza Kate e Meghan: perché non parteciperanno al documentario

Il materiale a disposizione è massiccio e sarà composto – si apprende dall’emittente – da “ricordi commossi e commoventi, costellati di senso dell’umorismo, di dettagli capaci di fornire una prospettiva unica sull’eredità spirituale di quest’uomo straordinario”.

Coinvolti nella realizzazione del documentario certamente la Regina e i quattro figli avuti da Filippo nonché i loro otto nipoti. Escluse Kate Middleton e Meghan Markle che non potranno così fornire la loro personale visione della figura di Filippo. Le due duchesse non potranno così fare da supporto a William e Harry in quello che sarà un nostalgico viaggio tra i loro ricordi più importanti, facendo sfumare l’ennesima occasione per riconciliarsi.

Foto: Kikapress