Il raffreddore si cura con il sesso: lo studio (assurdo ma vero) premiato dai Nobel

La migliore medicina per la congestione nasale? L'attività fisica sotto le lenzuola: lo dice la scienza

Con la fine dell’estate e gli sbalzi di temperatura sempre più frequenti, il raffreddore per molte persone è già una realtà. Torna quel lungo periodo dell’anno in cui non possiamo fare a meno di tenere a portata di mano decine di pacchetti di fazzoletti e di bere bevande calde che aiutino a far passare la malattia. Eppure una ricerca scientifica offre una soluzione alternativa e decisamente più gradevole.

Leggi anche: >> DIETA MEDITERRANEA, ECCO COME MIGLIORA LE PRESTAZIONI MASCHILI: GLI EFFETTI BENEFICI SUL CORPO

Il raffreddore si cura sotto le lenzuola

Come riporta anche Iltempo.it, alcuni premi Nobel lo scorso 9 settembre hanno premiato i migliori studi scientifici “che fanno pensare e sorridere”. A seguire la premiazione c’è stato anche il British Medical Journal (Bmj), autorevole rivista del Regno Unito. A ottenere l’originalissimo premio è stata la ricerca che dimostra come “il buon sesso liberi le vie nasali allo stesso modo di un decongestionante”.

Lo studio

Da oggi quindi il raffreddore si cura sotto le lenzuola. Per arrivare a questa conclusione si sono prese “18 coppie eterosessuali orgasmiche” (ovvero in grado di raggiungere l’apice del piacere) della città tedesca di Heidelberg. Tutti operatori sanitari con i loro partner, che riscontravano congestione nasale. “Le coppie hanno fatto sesso fino all’orgasmo a casa e misurato la loro funzione nasale su una scala visuo-analogica, e con il flusso rinometrico, prima e dopo il rapporto sessuale. Poi – si legge nella ricerca condotta dallo scienziato Olcay Cem Bulut dell’ospedale universitario di Heidelbergin – un giorno diverso hanno testato l’efficacia di un decongestionante nasale”.

Gli effetti del sesso

Il risultato è davvero sorprendente. “Il sesso soddisfacente ha migliorato la funzione nasale più efficacemente rispetto al decongestionante nasale, ma il raffreddore è tornato nel giro di tre ore”. Ed ecco spiegato il motivo: il farmaco garantisce un beneficio più duraturo, ma nel breve periodo l’amore di coppia assicura maggiori benefici. “Non sappiamo per certo cosa provochi esattamente il miglioramento della respirazione nasale – ha detto il capo della ricerca -. La combinazione di eccitazione sessuale, l’attività fisica e il climax possono aiutare”. A questo punto il modo migliore per combattere il raffreddore è un bel mix. Prima il sesso e poi un classico decongestionante. Bye bye raffreddore.