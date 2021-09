Emmy 2021, Meghan Markle delusa e sconfitta: la conquista di Hollywood è lontana

Harry e Meghan, con l’intervista a Oprah Winfrey, potevano vincere un Emmy, ma così non è stato: il flop clamoroso dei duchi di Sussex

Con l’intervista rilasciata a Oprah Winfrey, Harry e Meghan hanno posto una pietra miliare nella storia della Royal Family, con conseguente (e ancora insanata) spaccatura. Il coraggio dei duchi di Sussex era stato premiato con una nomination agli Emmy 2021 nella categoria “Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special”.

Harry e Meghan sconfitti, altro flop: la brutta notizia per i Sussex

Insieme a loro, anche David Letterman con la serie Netflix “Non c’è bisogno di presentazioni” e Stanley Tucci con “Searching for Italy”, trasmesso dalla CNN. Proprio i 6 episodi con l’attore de Il diavolo veste Prada (e l’ultimo Supernova) a spasso per l’Italia alla ricerca delle delizie più buone sulle nostre tavole ha scippato l’Emmy a Harry e Meghan.

La delusione sarà stata moltissima, considerando quanto i duchi di Sussex abbiano investito – a livello personale e emotivo – nell’intervista che ha avuto un successo clamoroso generando commenti a non finire per settimane. Si parla, infatti, di 17 milioni di persone che hanno seguito lo show in diretta, poi diventati 49 milioni nei tre giorni successivi, senza contare gli spettatori inglesi!

Insomma, Harry e Meghan hanno fatto fiasco – ancora – dopo il flop della favola per bambini “The bench” e la biografia “Finding Freedom”.

Se la scalata a Hollywood si fa più difficile, quella alla Casa Bianca non è da meno, mentre le critiche nei loro confronti sono sempre più al vetriolo.

Foto: Kikapress