Harry e Meghan sul Time, 450 mila € di gioielli per Lady Markle

Il look del giorno è di Meghan Markle che con Harry ha conquistato il Time: per il servizio fotografico ha indossato 450mila euro di gioielli

Ok, non si sta parlando d’altro (diciamo così) che di Harry e Meghan sulla copertina del TIME, inseriti tra le 100 personalità più influenti di tutto il pianeta. Il Daily Mail ha fatto i conti in tasca ai duchi del Sussex e all’ormai già iconico servizio fotografico indagando su ogni singolo dettaglio.

Harry e Meghan sul TIME, la foto è già iconica

Analizzando il messaggio che la coppia vuole mandare, è chiara la volontà di sottolineare l’empowerment femminile a favore del quale Harry e Meghan si stanno spendendo molto.

Se la donna ha bisogno di prendersi il potere che le spetta (e con esso la libertà di fare le proprie scelte), l’ex attrice di Suits lo fa portando letteralmente i pantaloni in casa. La posa assunta è da vera leader come fa notare Darren Stanton, esperto di body language:

“È la classica postura usata per comunicare potere dai principali politici mondiali visti negli ultimi tempi, tra cui Trump, Putin, Macron e Trudo”.

Le foto sono opera di Pari Dukovic nella villa di Montecito dei Sussex e come ben si nota, Meghan spicca in bianco oscurando – anche in questo caso letteralmente – suo marito. In effetti la Markle in queste ore sta affrontando una serie di pungenti offese sul fatto che non si sia fatta viva sui social o sul sito Archewell per augurare al Principe Harry buon compleanno.

Inoltre il popolo del web ha tacciato la duchessa di essere un tantino esagerata considerando che in totale, solo per lo scatto sulla cover di TIME, ha indossato ben 450mila euro di preziosi.

Meghan leader e inarrivabile, Harry accessorio: sul TIME è lei che comanda

L’omaggio a Diana non è mancato, con l’orologio Cartier di 23mila sterline, che ha abbinato con un braccialetto Cartier da 6mila 900 dollari regalatole da Harry. Gli orecchini sono stati realizzati dall’ex moglie di Tobey Maguire, Jennifer Meyer, e costano circa 3mila dollari, a cui aggiungere l’anello Shiffon color rosa e ovviamente il gioiello più importante.

A far raggiungere i 450mila euro concorre infatti l’anello di fidanzamento del valore di 350mila sterline… Che questa immagine di donna inarrivabile stia rovinando la reputazione di Harry? Nei sondaggi di popolarità i Sussex non sono mai stati così in basso.

Foto: Kikapress