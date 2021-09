Le ultime parole di Filippo a Carlo: la rivelazione in punto di morte

Per il documentario della BBC sul Principe Filippo, Carlo ha svelato le ultime parole del padre: cosa gli ha confessato poche ore prima del dramma

Il 22 settembre la BBC trasmetterà il documentario “Prince Philip: The Royal Family Remembers”: i membri della Royal Family hanno dato la propria testimonianza su Filippo e Carlo ha svelato le ultime parole pronunciate dal padre prima di andarsene.

La triste profezia di Filippo al figlio il giorno prima di andarsene

Il duca di Edimburgo, come ha riportato il Daily Mail, ha ricevuto una telefonata dal primogenito Carlo che lo ha informato dei grandi piani per festeggiare i suoi 100 anni: era l’8 aprile 2021 e Filippo era da poco rientrato nelle sue residenze dopo circa 1 mese in ospedale.

Leggi anche: >> LA REGINA COMMUOVE TUTTI PER IL 100° COMPLEANNO DI FILIPPO: IL REGALO IN SUO ONORE DOPO AVERLO PERSO

Il principe di Galles disse al padre:

“Stiamo organizzando il tuo compleanno. Sarà una grande festa. Dovetti ripeterlo più forte, era un po’ sordo e non aveva sentito bene”.

Dopo aver compreso le parole del futuro erede al trono, le ultime parole di Filippo a Carlo furono a dir poco profetiche: “Devo essere vivo per festeggiare”.

Leggi anche: >> FILIPPO, COM’È MORTO DAVVERO? COSA RIVELANO I DOCUMENTI UFFICIALI SULLA REALE CAUSA DEL DECESSO

Effettivamente il principe consorte di Elisabetta II si è spento il giorno dopo, il 9 aprile, ma ha saputo strappare al primogenito – nonostante il rapporto chiaroscuro – una bella risata.

“Sapevo che l’avresti detto!” ha infatti ribattuto Carlo prima di congedarsi definitivamente sapendo che Filippo aveva ragione.

Leggi anche: >> PATRIMONIO STELLARE DI FILIPPO, IL REGALO INASPETTATO AL NIPOTE HARRY E LO SMACCO AL FIGLIO CARLO

Anche in punto di morte il duca di Edimburgo ha saputo essere ironico e tagliente e non si è lasciato abbattere dai brutti pensieri regalando alla sua famiglia un ricordo di sé davvero epico e dimostrando ancora una volta di essere molto riservato e non voler oscurare la sua Regina.

Foto: Kikapress