Harry e Meghan, il vero motivo del viaggio a NY: Regina furiosa, ecco perché

Harry e Meghan hanno affrontato la tre gironi a NY in grande stile: ecco il vero motivo del viaggio, Elisabetta ne sarà contenta?

Attesissimi nella Grande Mela per la loro prima apparizione pubblica insieme dopo tanti mesi, Harry e Meghan a New York non hanno deluso le aspettative né dei fan né degli haters.

I primi hanno accolto i Sussex con una standing ovation al Central Park per il Global Citizen Live da cui hanno lanciato di nuovo l’appello affinché i vaccini vengano distribuiti equamente.

Harry e Meghan, ecco cosa dovevano fare a New York: il vero motivo del viaggio

I secondi – ovvero i detrattori della coppia – non sono rimasti a bocca asciutta e anzi hanno avuto di che parlare circa il look di Meghan (che tra gioielli e abito di Valentino indossava quasi 45mila euro di preziosi) o il linguaggio del corpo di Harry, quasi sempre dietro la moglie.

Il viaggio di Harry e Meghan a New York li ha visti approdare prima di tutto al One World Observatory, cioè la Freedom Tower sorta dopo l’11 settembre. In seguito l’agenda prevedeva l’incontro con l’ambasciatore americano alle Nazioni Unite, poi i duchi hanno fatto una visita a sorpresa ad una scuola di Harlem dove la Markle ha intrattenuto i bambini leggendo il suo libro ‘The bench’.

Pare però che il vero scopo del loro viaggio fosse un altro e avesse a che fare con Netflix. Secondo Page Six, infatti, Harry e Meghan starebbero girando un documentario sulle loro vite e la presenza di un cameraman e un fotografo personali spiegherebbe tutto.

Sussex contro la Regina, lo scopo segreto del viaggio a NY

Sembra che la coppia si sia tradita quando Harry ha mostrato involontariamente un microfono mentre era con la moglie a far visita al ristorante afroamericano Melba Friday.

Secondo le ulteriori supposizioni del magazine, il cappotto lungo scelto dalla duchessa del Sussex serviva proprio a nascondere i microfoni. In questo modo la coppia vorrebbe mantenere riservato il progetto segreto con Netflix dopo l’accordo stratosferico firmato qualche tempo fa e le critiche sullo scarso impegno profuso in questo senso.

Cosa ne penserà la Regina della nuova idea di Harry e Meghan? Considerata anche l’imminente uscita della biografia del nipote, non sarà affatto entusiasta… per usare un eufemismo.

Foto: Kikapress