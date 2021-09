Kate Middleton la reale più coraggiosa: il gesto che ha spiazzato tutti in Irlanda del nord

Kate è la vera protagonista nella Royal Family: ora è anche molto coraggiosa e tiene a bada le tarantole, cos’è successo in Irlanda del nord

William e Kate sono volati in Irlanda del nord per una visita all’Università dell’Ulster dove hanno trascorso una giornata tra gli studenti, confrontandosi con loro tra bevute di birra, scambi di rugby e prove di coraggio.

La duchessa di Cambridge, perfetta in tailleur viola da poco più di 1300 sterline, ha sfoggiato tutta la sua forza d’animo quando ha preso in mano una tarantola che – ironia della sorte – si chiamava come la sua secondogenita, Charlotte.

Kate e la tarantola Charlotte, la duchessa sempre più coraggiosa

Senza alcun timore, infatti, l’ha tenuta con cura e accarezzata mentre parlava amabilmente con i suoi interlocutori e William osservava ammirato la moglie. Su instagram le prove del gesto di coraggio da parte della futura regina: “Una giornata in mezzo agli studenti”, scrivono i Cambridge sul loro profilo “con l’apparizione a sorpresa della tarantola Charlotte”.

Qualche tempo fa Kate aveva confessato che sua figlia andava matta per i ragni e che “quando siamo in campagna, ad Anmer Hall, passa i pomeriggi liberi a cercare ragni in giardino insieme al fratello George”.

La tarantola e la vita all’aria aperta: la Middleton libera di brillare

Considerata la naturalezza sfoggiata in visita ufficiale in Irlanda del nord, Kate Middleton ha avuto già a che fare con tarantole e simili… D’altronde lei in primis è una grande amante della natura (è cresciuta in campagna, nel Berkshire) e ha insegnato ai figli ad osservare con ammirazione piante e insetti durante il lockdown che hanno trascorso nel Norfolk spendendo molto tempo all’aria aperta.

Spigliata sul red carpet accanto a Daniel Craig per la première di ‘No Time to Die’ così come con una tarantola in mano, la moglie di William è la vera protagonista della Royal Family e continua ad oscurare sia Camilla Parker-Bowles che Meghan Markle.

Foto: Kikapress