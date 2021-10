Nuovi dettagli emergono sulla Megxit: sarebbe colpa della Regina se Harry e Meghan sono scappati in America, la foto incriminata

Non è ancora ben chiaro il motivo per cui Harry e Meghan abbiano deciso, quasi di punto in bianco, di abbandonare i loro doveri regali e rifugiarsi in America: la Megxit era premeditata o frutto di una improvvisa presa di coscienza?

A far chiarezza ci pensa Andrew Morton, autore di ‘Meghan – A Hollywood Princess’, che è tornato al 3 gennaio 2020, 5 giorni prima dell’annuncio ufficiale dei Sussex che ha sconvolto i sudditi e scritto una nuova pagina della storia della Famiglia Reale.

Harry e Meghan, il dettaglio sulla loro fuga: quell’immagine della Regina che non hanno digerito

“Il principe Harry e Meghan Markle già sospettavano che l’intera istituzione tramasse contro di loro” ha fatto sapere l’esperto reale ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato un tweet pubblicato sull’account della Regina Elisabetta per augurare a tutti un buon 2020.

La foto scelta per l’auspicio che l’anno fosse dei migliori (e invece è stato un annus horribilis per tutti), vede protagonisti la sovrana, il figlio Carlo, il primo nipote William e il primo pronipote George.

Sul Mirror Morton riflette:

“Agli occhi dei duchi, le prove erano evidenti. E quello scatto non faceva che confermare la loro tesi: c’era un accordo tacito, la monarchia sarebbe andata avanti anche senza di loro”. “(I Sussex) avevano la sensazione che a Palazzo, nonostante la popolarità internazionale, fossero da considerarsi figure marginali”.

Morton ricorda inoltre che Harry ha tentato di parlare con la nonna, invano:

“Harry aveva organizzato un incontro per affrontare l’argomento con la sovrana, ma hanno posticipato la chiacchierata nipote-nonna all’ultimo minuto”. “Il principe ha pensato subito ad una mossa politica, era sicuro che la sua famiglia temesse che qualsiasi accordo lui avesse concordato con la regina durante quella conversazione informale, avrebbero potuto usarlo in una futura negoziazione”.

Sappiamo bene, poi, come sono andate le cose, e quanto abbia inciso nei rapporti attuali con la Firm la decisione di rilasciare un’intervista-bomba a Oprah Winfrey. Troveranno mai il modo di riconciliarsi con la Famiglia Reale?

Foto: Kikapress