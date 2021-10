Charlene di Monaco, condizioni di salute ancora precarie? Il Principe Alberto preoccupato: cosa sapranno tra pochi giorni

L’ultima foto di Charlene di Monaco, con rosario al collo e sorriso nostalgico, ha fatto preoccupare parecchio chi la segue su Instagram: come sta effettivamente è difficile capirlo. L’allure ‘mistica’ e il messaggio criptico ‘Dio vi benedica’ hanno suscitato in quanti sperano che torni presto a casa una serie di reazioni negative a cui il Principe Alberto ha dovuto mettere un punto.

La principessa monegasca è ancora in Sudafrica per via della grave infezione otorinolaringoiatra contratta a maggio e le voci sul divorzio imminente dal figlio di Grace Kelly continuano a tenere banco soprattutto dopo che Alberto si è presentato con Sharon Stone alla première di ‘No time to die’.

Alberto preoccupato per Charlene, quando tornerà a casa? “Tra pochi giorni…”

Sulle pagine del magazine statunitense People il regnante monegasco è tornato a minimizzare i rumor riportando di nuovo la concentrazione su Charlene e il suo stato di salute:

“Sta meglio, è stato molto complicato per lei, perché è stata colpita da diversi problemi. Si trova ancora in Sudafrica, ma tornerà molto presto. Dobbiamo fare il punto con i medici tra qualche giorno”.

Ai microfoni di Monaco-Matin, ha poi ribadito di aspettare con trepidazione il ritorno della moglie:

“So che ha detto che spera di tornare a ‘fine ottobre’. Ma poi ha fatto nuovi esami e nuovi consulti medici. Vorrei che l’attesa fosse ancora più breve. Non vedo l’ora che torni, perché fa parte della mia vita, delle nostre vite e di quelle dei monegaschi”.

Poi ha aggiunto: “Come non vedo l’ora che torni ad aiutarmi coi bambini e tutte le altre cose. Come deve essere, perché il nostro è un lavoro di squadra”.

Foto: Kikapress